La globalización, el cambio climático, los conflictos internacionales, las consecuencias de la pandemia o la competencia cada vez más feroz entre territorios por captar el talento y las inversiones en un mundo que se transforma a toda velocidad, entre otros procesos, están llevando a un cambio de paradigma a nivel económico e industrial. Una encrucijada a la que Galicia no es ajena y que quiere afrontar con una estrategia clara: allanar el camino a todo aquel que quiera apostar por la comunidad, agilizando al máximo la burocracia e implementando una ventanilla única para recibir y acompañar a las nuevas iniciativas con un servicio más integral de asesoramiento, financiación, suelo industrial o captación de talento.

Y es que administración y emprendimiento deben ir de la mano para alcanzar los mejores resultados, tal y como concluyeron este viernes durante su participación en un café de redacción organizado por EL CORREO GALLEGO en su sede la conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana; el presidente de la compañía compostelana especializada en la construcción de vehículos especiales Urovesa y también de la patronal del metal Asime, Justo Sierra; y el presidente de la Asociación Área Empresarial do Tambre de Santiago, José Fernández Albores.

En esta línea, María Jesús Lorenzana desgranó el plan de atracción empresarial de su departamento, que está orientado no solo para compañías nuevas que quieran instalarse en la comunidad, sino para “asegurarse de que las que están en Galicia no se deslocalicen y que puedan crecer aquí”, subrayó. “Que tengan facilidades para continuar desarrollando su negocio y generando empleo industrial”. Sobre esa base, explicó, se enfoca en cuestiones “imprescindibles” como la aceleración y reducción de los trámites necesarios para empezar la construcción de una nueva fábrica, así como buscar instrumentos de financiación diferentes a los préstamos y ayudas que ya se están dando desde el Igape.

Tener la agilidad necesaria para aprobar los proyectos “es una demanda histórica y recurrente por parte de las empresas”, constató Justo Sierra. “Cuando un empresario quiere invertir es porque tiene una idea de negocio que no puede esperar años para sacarla adelante”, ejemplificó el presidente de Urovesa, compañía líder en su campo. “Como sociedad no nos podemos permitir que un proyecto se venga abajo por el desánimo que muchas veces generan en el empresariado los trámites burocráticos tan lentos”, añadió. Por eso, todo lo que suponga acelerarlos “va a revertir en una mayor flexibilidad para que las compañías que trabajamos en un entorno tan cambiante en el ámbito nacional e internacional podamos aprovechar las oportunidades en tiempo y forma. Si no lo hacemos nosotros, lo harán otras regiones”, reflexionó.

“Hoy en día las situaciones cambian a velocidades de vértigo. En un año y medio la pandemia paralizó montones de proyectos que después no salieron adelante. La agilización burocrática es fundamental”, coincidió Fernández Alborés.

A nivel general, incidió la conselleira, dentro del marco de este plan se eliminan las múltiples ventanillas que había para dar paso a una única oficina económica de Galicia donde se puede solicitar información para abordar “desde una renegociación de un préstamo, hasta para solicitar nuevas vías de financiación, informarse de dónde puede haber suelo industrial disponible, etcétera”. Cuando es un proyecto industrial para ampliar una fábrica o buscar ubicación para instalarse en Galicia, entonces desde esa oficina se va a remitir al plan de impulso y aceleración de la industria de Galicia, que se gestiona directamente desde la secretaría de Industria. Cualquier proyecto que vaya de 800.000 euros en adelante tiene esa ventaja ¿Qué beneficios aporta? Pues, como explicó Lorenzana, que la secretaría será el único interlocutor en toda la administración, pues será la que trabaja con el promotor y la que va a impulsar el proyecto dentro de la Xunta y también con los concellos.

Proyectos estratégicos

Otro de los avances más llamativos es la rebaja de las condiciones de los proyectos para ser estratégicos. Ahora, si la iniciativa supone una inversión de 2 millones de euros o más y la creación de 25 empleos entre directos e indirectos puede obtener esta calificación, con la cual ya no necesita la licencia urbanística del concello porque tiene un peso territorial e industrial que hace que la autorización de la Xunta sea suficiente para empezar la construcción y se da además una garantía de un año en la tramitación. “Desde que está la documentación completa el promotor puede empezar a construir y asumimos expresamente una responsabilidad patrimonial si por causa imputable a la Xunta no pudiese empezar”, enfatizó Lorenzana. “Con esto creemos que estamos en disposición de competir cara a cara con otras comunidades o Portugal, porque a la hora de empezar un proyecto se necesita una seguuridad jurídica y unos plazos y creo que con esto se la estamos dando a los promotores”.

“El 90% del empleo que se genera en este país son pymes”, subrayó Alborés, quien felicitó a la Xunta por favorecer que que con una inversión de dos millones, “que es lo que cuestan dos máquinas”, un proyecto pueda acceder a la calificación de estratégico. “Apoyar a las pymes para mi es fundamental porque es el tejido empresarial duro. También es fundamental la formación. Hecho de menos las escuelas de aprendices”.

A renglón seguido, la responsable de la cartera de Economía, Industria e Innovación puso el acento en el trabajo que están haciendo en la planificación de la industria y en el suelo para acoger los proyectos. Un esfuerzo que se traduce en la elaboración de “un mapa de lo que tenemos, de la especialización que hay en cada zona y las sinergias que se pueden generar, así como hacer una previsión de cuál va a ser su crecimiento para diseñar, desde la dotación de trabajadores que tengan competencias en lo que se va a desrrollar cada zona, hasta infraestructura eléctrica adecuada o sistemas logísticos idóneos”.

“Hacer un mapa industrial de Galicia para mí es una pieza clave”, tomó el testigo Justo Sierra. “Todos sabemos que hay zonas que están especializadas por motivos históricos, por motivos de entorno competitivos, etcétera”, reflexionó. “Galicia tiene actividades concentradas en determinados polos y dispersar esa especialización son esfuerzos perdidos”, sintetizó, abogando por engranar infraestructuras y también la formación adecuada a la demanda de empleo que tengan esas zonas.

“Lo que no podemos hacer es multitud de polígonos industriales repartidos en muchos lugares y que después estén abandonados”, prosiguió Alborés tirando del mismo hilo conductor. “ No podemos instalar una fábrica en un lugar que después no tiene energía, ni comunicaciones ni infraestructura para albergar a clientes o trabajadores”, zanjó.

Una vez diseñado este mapa de situación, el próximo paso sería empezar a elaborar planes directores por sectores. “Vamos a trabajar con los tradicionales, como el metal, la automoción o el naval, pero también vamos a ir a otros más modernos como pueden ser las TIC”, insistió la conselleira, recalcando la necesidad de analizar la “problemática” con las infraestructuras de una red eléctrica que en Galicia “está poco dimensionada para el desarrollo industrial que prevemos tener de aquí a 2026 o 2027”. Este mapa, resaltó, permitirá ver claramente donde la comunidad tiene que seguir apostando no solo por la infraestructura eléctrica necesaria para servir a las industrias, sino también incluso para la evacuación. “A día de hoy –se quejó–, tenemos proyectos eólicos que están parados determinadas horas porque las redes de evacuación no son suficientes para que viertan la energía a la red, y luego nos va a permitir tener muy claro a la hora de asesorar a los promotores según su tipología de empresa donde pueden tener suelo y desarrollarlo en base a esas necesidades y también apostar por los sistemas logísticos que se precisen, por la mano de obra que vamos a necesitar y tener una estrategia clara”.

En cuanto a los mecanismos de financiación, desde el Gobierno autonómico entienden que es importante continuar con los apoyos que tenía el Igape pero reforzarlos para continuar avanzando en la parte de transferencia de la innovación al tejido productivo. En este sentido, el instrumento más interesante y novedosa es nuevo es un fondo público privado, el primero que se hace en España de este tipo, que empieza con 300 millones de euros –en el que la administración gallega aportará como tope hasta 30 millones (un máximo del 190 % del total)– y tiene vocación de llagar a 800 millones. “Es un fondo que se crea para atraer capital de fuera para invertir en Galicia”.

La Xunta, está trabajando ya en registrarlo en la Comisión Nacional del Mercado de Valores a la par que busca captar inversores (aseguradoras, fondos...). “Todo ese capital de fuera pretendemos que sirva para apoyar los proyectos que ahora mismo tenemos sobre la mesa, pero también creemos que es una buena vía de que se conozca lo que se está haciendo en Galicia”, remarca su representante. “Este fondo podrá empezar a invertir en el primer semestre de 2024, ahora estamos captando los inversores para después empezar a trabajar”.

Energía a precio competitivo

La apuesta que hace la Xunta por las renovables “es una apuesta por el empleo en la industria”, dejó claro la responsable económica, aludiendo a los miles de puestos de trabajo que se tienen que quedar en Galicia y que para ello exige que no haya una deslocalización de la empresa, además de que los nuevos proyectos tengan acceso a una energía a buen precio.

Por esa razón la administración gallega trabaja en el desarrollo de todas las fuentes renovables y tiene sobre la mesa la nueva ley de recursos naturales que en breve entrará en el Parlamento. En paralelo, recordó Lorenzana, se está constituyendo esa sociedad mercantil público privada en la que van a estar presentes una parte muy transversal de las empresas gallegas no energéticas para constituir una sociedad que a su vez va a invertir en sociedades vehículares que se van a hacer con una participación en proyectos energéticos con el objetivo de que una parte relevante de la energía de esos proyectos vaya a precios competitivos a la industria y también a los vecinos de esas zonas que estén en el marco de influencia de estos proyectos. “En España no hay ninguna utility de este tipo tan desarrollada”. “Creemos que va a ser una oportunidad grande para fomentar el empleo y para que la industria pueda acceder a una energía competitiva”, finalizó la responsable económica.