El candidato del PSdG a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, se mostró este lunes especialmente crítico con la gestión de la Xunta en todo los relativo a los ayuntamientos. "Nin fai nin deixa facer", señaló el socialista, tras una reunión con el actual presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, para analizar la situación del financimiento local con relación al Gobierno autonómico.Y es que, previsiblemente, Varela revalidará su cargo al frente de este organismo el día 15 de noviembre, cuando está prevista la asamblea general de esta entidad.

"Estamos satisfeitos de que un socialista vaia estar catro anos máis á fronte da Fegamp. Nestes anos Varela demostrou un compromiso férreo con local", dijo Besteiro. En este sentido, subrayó que el PSdeG gobierna en ayuntamientos que suman casi al 50% de la población, algo fundamental para mantenerse como líderes en esta entidad, puesto que los votos para escoger al nuevo presidente se calculan en función del número de habitantes de cada ayuntamiento.

Así las cosas, aseguró que la Xunta vive en "un espectro de escuridade" cuando se habla de lo local y que está enfrentada "permanentemente" con el Gobierno central y los concellos. Como ejemplo, Besteiro explicó que, según el propio Consello de Contas, "nos anos 2021 e 2022 no fondo de cooperación interterritorial aplicou 10 millóns de euros, cando dispoñía de case 80."

Por su parte, Alberto Varela remarcó que este mandato va a ser "decisivo" para los municipios, puesto que "vai chegar un momento no que os concellos galegos teñamos que deixar de prestar servizos básicos e non queremos". "É necesario ter unha Xunta de Galicia que sexa sensible cos concellos e ata o de agora non o está sendo", aseveró.