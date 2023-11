A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, entregou este luns, na sede do partido en Santiago, un total de 1.745 avais para ser a candidata do seu partido á Presidencia da Xunta. “É un gran reto, preséntome con máis ilusión que nunca, síntome máis preparada que nunca e estou segura de que poderemos facer historia e ter o mellor goberno da democracia”, aseverou en declaracións aos medios de comunicación.

Pontón, quen entregou case nove veces máis avais dos necesarios, agradeceu o apoio recibido á organización, a un tempo que sinalou que se trata de “un momento moi emocionante e importante”. “Quero dar esperanza aos galegos e galegas”, insistiu a líder do Bloque. Neste sentido, remarcou que un goberno con ela á cabeza "coidará ás personas maiores, o territorio ou á mocidade". Estes avais serán, tal e como explicou a portavoz nacional do partido, discutidos agora pola militancia, que votarán nas asembleas comarcais. Este proceso finalizará o próximo día 25 de novembro, cando está prevista a celebración do Consello Nacional do BNG. Pontón y Besteiro continúan la gira de presentación de su acuerdo de investidura con ataques a Rueda Adianto electoral Sobre un posible adianto das eleccións autonómicas, que serán o vindeiro ano, Pontón fixo fincapé en que ve "ao PPdeG entregado á extratexia de crispación que o Partido Popular puxo en marcha dende Madrid". "Rueda o que fai é tapar a súa incapacidade ao frente da xunta", remacou. Así as cousas, a líder do BNG aseverou que "hai que ter un cambio de ciclo que aspiramos a liberar cunha presidenta coas mans libres para gobernar".