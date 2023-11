O alcalde de Vilagarcía de Arousa, o socialista Alberto Varela, foi reelixido como presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para os próximos catro anos após imporse a maioría socialista nas entidades locais galegas durante a XI Asemblea Xeral da organización que as representa.

A candidatura socialista foi referendada co apoio de 740 dos 1.614 votos emitidos fronte aos 627 obtidos polo popular e alcalde do Incio (Lugo), Héctor Corujo, quen ocupará a Vicepresidencia Primeira da entidade. A do BNG fíxose con 204 votos, polo que o 'número tres' da Fegamp será para o rexedor de San Sarduniño (A Coruña), Secundino García.

Coa súa reelección, Varela convértese no primeiro presidente que repite á fronte da Fegamp nos seus 34 anos de historia. "É unha honra e un orgullo recibir o apoio maioritario dos alcaldes galegos", expresou no seu discurso o rexedor vilagarcián, que ha agredecido o apoio do seu partido, o PSdeG, que fixo valer a súa condición de primeira forza municipalista en Galicia.

Finalmente, medíronse tres candidaturas á dirección, as do tres partidos maioritarios en Galicia --PP, PSdeG e BNG--. Aínda que se especulou coa posibilidade dunha lista unitaria (algo que ocorrera nas dúas últimas asembleas, nas que, ao igual agora, o PSdeG tiña maioría), o PP anunciou que postulaba a súa propia lista ao mesmo tempo que arrincaba o conclave nun día marcado pola sesión de investidura no Estado.

O movemento foi xustificado desde o PP de Galicia como unha reacción ao que consideran un "uso partidista" da institución por parte dos socialistas, a quen afearon o encontro do pasado luns entre Varela e o candidato á Xunta do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Para os socialistas, esta "ruptura da unidade" na Fegamp é unha evidencia do "nerviosismo" dos populares ante as eleccións autonómicas que se celebrarán nos próximos meses.

En todo caso, a maioría da que goza o PSdeG no municipalismo galego serviulle para reter a cabeza da Fegamp por catro anos máis, co que estenderán até 2027 unha Presidencia que exercen alcaldes socialistas desde 2015, cando o rexedor do Barco, Alfredo García, relevou ao popular José Manuel Rey Varela.

Financiamento e competencias

No discurso co que se puxo o broche á XI Asemblea Xeral da Fegamp, o seu reelixido presidente, Alberto Varela, volveu situar como prioridades de mandato lograr unha mellora nas canles de financación das entidades locais, conseguir a definición de que competencias corresponden aos concellos, mellorar a súa participación na toma de decisións de cuestións que lles afectan e lograr que quede fixado "por lei" que cada nova lei da Xunta que supoña novas responsabilidades para os municipos veña acompañada de recursos económicos para a súa prestación.

"Prometo ser breve e esquecerme do que estea a pasar en Madrid e centrarme no que pasa en Galicia". Así comezou a súa intervención final Alberto Varela, que puxo como obxectivos da súa nova etapa á fronte da Fegamp lograr que a Xunta "asuma o custo" do mantemento en centros educativos e sanitarios e do resto de competencias "exclusivamente autonómicas" que exercen as administracións locais, ás que causan "un gasto inasumible".

E é que, na clausura da asemblea, na que, ademais de Varela, interveu como representante da Xunta o seu vicepresidente primeiro, Diego Calvo, resoaron os ecos da sesión de investidura de Pedro Sánchez no Congreso dos Deputados.

Así, despois de incidir en que os concellos "demostraron" a súa valía "en momentos difíciles" como a pandemia, o número dous do Goberno galego advertiu que o actual tamén é outro impás "díficil" porque están "en risco algúns valores democráticos", nunha alusión velada aos pactos do PSOE. "Podemos pensar que non nos afecta, pero si que nos afecta a todos cando se prioriza un territorio por encima doutro", apostilou.

Despois de defender o compromiso da Xunta coas entidades locais expresado, segundo Calvo, "nos máis de 600 millóns de euros" que se dedican nos orzamentos para 2024 do goberno de "a única comunidade que ten garantida por lei" a participación dos concellos nas súas contas a través do fondo de cooperación local; o vicepresidente incidiu en que os "privilexios" concedidos a determinados territorios "afectan o peto de todos os galegos".

"A clave no equilibrio territorial é a igualdade", aseverou Calvo, antes de apelar á "reflexión conxunta" do muncipalismo para reclamar de forma conxunta ao Goberno central melloras no financiamento. "Só reclamando ante o Goberno central poderemos ofrecer servizos de máis calidade", sentenciou.

Asunción de competencias

A asunción de competencias e o seu financiamento protagonizou os discursos finais de Calvo e do presidente da Fegamp. O primeiro defendeu que, do mesmo xeito que recoñecía que os concellos exercen competencias que non teñen atribuídas, tamén a Xunta "dedica fondos a competencias que son eminentemente locais".

Esta afirmación provocou a reacción entre os alcaldes que quedaron a seguir o peche da asemblea, entre os que había unha clara maioría socialista e que volveron manifestar o seu rexeitamento a Calvo cando este censurou que os gobernos elaboren leis que pon competencias a outras administracións sen que se recollan atribucións económicas para o seu exercicio.

Como exemplo disto, Calvo sinalou a Lei de benestar animal que, como lembrou, impón aos concellos determinadas obrigacións á hora de velar polo seu cumprimento. "Todos os que estades aquí sabédelo", aseverou antes de apelar a que "hai que esclarecer dunha vez por todas" as competencias que corresponden a cada administración e traballar para evitar que unhas asuman os custos do que corresponde a outras.