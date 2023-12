No transcurso da gala de entrega dos Premios Gallegos del Año a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, pronunciou un discurso no que non só quixo “aplaudir a quen destacou este ano polas súas traxectorias profesionais para ben de todo o país”, tamén tivo palabras de referencia á historia e á ao novo período de EL CORREO GALLEGO.

“Alegrámonos porque este acto significa tamén a consolidación dunha nova etapa do xornal”, dixo Sanmartín, que reivindicou que o diario “é parte da historia do noso concello” e desexou “as mellores noticias baixo a dirección dun xornalista que en Compostela coñecemos ben e de longo, Xaime Leiro”. A alcaldesa referiuse á importancia do xornalismo local, “os medios que miran para nós”, e de proximidade “ese elemento de tanta importancia no feito informativo”. E ademais de destacar “o papel fundamental” do diario en Santiago valorou a importancia da organización, por parte da cabeceira, de eventos como a propia gala ou a Carreira Pedestre. Goretti Sanmartín “parabenizou” as cinco persoas premiadas, deixando para o final da súa intervención aos dous galardoados nacidos en Compostela: Felipe Criado e Yolanda Castaño. Sanmartín destacou da poeta, “unha voz indiscutible” da nosa lírica o seu traballo “ocupando novos espazos no panorama cultural internacional”. En canto a Criado a alcaldesa valorou que o seu traballo “fixo que fósemos referentes, que os centros de investigación tivesen que mirar para Santiago”. En referencia ao doutor Diego González, “ao que lle debemos a esperanza na difícil loita contra o cancro”, a alcaldesa aproveitou para valorar e agradecer “aos profesionais da sanidade, que traballan para o ben común, unha débeda impagable que ben merece o recoñecemento de premios” como o de Gallegos del Año. Sanmartín destacou de Carmen Lence, “muller á fronte do máis relevante grupo lácteo galego” a súa loita por visibilizar o “silencioso traballo das mulleres no ámbito agrícola”. En referencia á traxectoria futbolística de Teresa Abelleira, campioa do mundo este ano, a alcaldesa recalcou “que ten por diante unha longa carreira pola igualdade”.