El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se mostró este sábado muy crítico con que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no considerase" invitarlo a la visita realizada a Navantia (Ferrol). El titular del Ejecutivo autonómico tachó esta actitud de "descortesía institucional", al mismo tiempo que incidió en que Sánchez "va a ser bienvenido" en la comunidad y sobre todo si "viene con espíritu de colaboración y a traer buenas noticias".

En declaraciones a los medios tras un acto el acto del XXX aniversario de la declaración del Camino de Santiago como Patrimonio Mundial, Rueda aseveró que "lo lógico" es que él también hubiese participado en ese acto en Ferrol. "No entiendo muy bien cómo algo tan importante para Galicia no considera el presidente del gobierno que la Xunta y su presidente, que por cierto soy su representante ordinario aquí en Galicia, no debería estar también", hizo hincapié.

Sobre la visita del presidente del Gobierno a Galicia, aseguró que "concuerda perfectamente", puesto que el PSdeG está "obsesionado con la fecha electoral" y en "precampaña permanente". Así, insistió en que "mientras nosotros estamos a punto de aprobar nuestro presupuesto y seguimos gobernando". "Lógicamente, el año que viene va a ser año electoral, pero vuelvo a decir que en porcentaje de tiempo y sobre todo de preocupaciones, mi principal preocupación es ser presidente de la Xunta", apuntó.

Rueda aprovechó, además, la ocasión para indicar que le "gustaría" que Sánchez "aclarase" algunas cuestiones, como por ejemplo, qué pasa otra vez con los trenes Avril, cómo están los accesos a Galicia o los proyectos de Fondos Next Generation.