El candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, emplazó este viernes al presidente del Ejecutivo gallego y candidato del PP a los comicios gallegos que se celebrarán el 18 de febrero, Alfonso Rueda, a "dejar la política de moqueta", en referencia al Parlamento gallego, y a aceptar la celebración de seis debates para "hablar" de Galicia. "Dos de ámbito autonómico y otros cuatro territorializados", especificó.

Asimismo, Besteiro confirmó que se presentará por la provincia de Lugo, la misma que en las elecciones generales, y remarcó que debe acercarse la política a la gente para que esta "se enriquezca y se meta de lleno en la campaña". "Y para que se sepa claramente que ofrecemos unos y otros", añadió el candidato del PSdeG al argumentar que "desde Madrid le convocan las elecciones a Rueda".

En este sentido, hizo hinacapié en que los gallegos se merecen "una campaña cien por cien gallega" y "no organizada desde Génova" y por "un candidato perdedor", en alusión a los resultados electorales del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en los pasados comicios estatales al no lograr la gobernabilidad. Sobre el anuncio de este de que tendrá su propia caravana en la campaña, afirmó que desde las filas socialistas no saben "identificar bien" quién va a ser el candidato.