"Soy consciente de la trascendencia del reto que asumo para que por primera vez una mujer y una nacionalista sea presidenta de este país. A lo largo de estos últimos 40 años en Galicia hubo seis presidentes, todos hombres y de las fuerzas estatales, y es evidente que no conseguimos colocar a nuestro país en el lugar que merece". Son palabras de la portavoz nacional del BNG y candidata a la Xunta, Ana Pontón, ante la convocatoria de elecciones autonómicas para el 18 de febrero, unos comicios que asume "con ilusión".

En declaraciones a los medios de comunicación un día después de que el actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciase la fecha en la que los gallegos deberán acudir a las urnas, Pontón aseguró que en el BNG "tenemos ideas para transformar este país y la capacidad para poder llevarlas adelante". "Los gallegos y gallegas saben que somos la única fuerza política que tiene un proyecto alternativo y de futuro sin ataduras e sin sumisiones", señaló.

"Las fuerzas estatales creo que van a venir a esta campaña intentando trasladarnos sus batallistas madrileñas que no son las nuestras, no nos interesan y no van a solucionar ninguno de nuestros problemas", señaló apuntando directamente a populares y socialistas. En este sentido, Pontón se mostró contundente indicando que "no necesitamos ni merecemos que trasladen aquí esa crispación".

El Bloque tiene ahora por delante el desafío de mejorar los resultados de los comicios de 2020, que ya fueron históricos para la formación liderada por Pontón. Los diputados nacionalistas ocupan ahora 19 asientos en la Cámara gallega - hay un total de 75 -, liderando la oposición.