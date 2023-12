A portavoz nacional do BNG e candidata á Presidencia da Xunta, Ana Pontón, animou este sábado a "unir no BNG" o voto de todos os "desencantados coa política", independentemente do que votasen "noutras ocasións", para lograr "un cambio" no Goberno galego, á vez que lles dixo: "Confiade en min".

Pontón compareceu tras a reunión do Consello Nacional no que o BNG deu luz verde á elaboración das candidaturas, "un proceso transparente, desde as bases, porque, nesta organización, a militancia é quen máis ordena", arrincou a súa intervención.

Para a líder do BNG, as do 18F non son "unhas eleccións máis", se non "as máis importantes e abertas do últimos catorce anos", nas que se albisca, dixo, "o cambio", xa que "hai unha maioría social que está cansada de ir cara atrás, cansada de perder oportunidades, cansada de retroceder".

Para iso, sinalou, son importantes "dúas claves": "que todos os que queren un cambio participen e que unamos no BNG a todas as persoas que queren que Galicia teña un novo Goberno".

"Se queremos resultados diferentes, temos que facer algo distinto, temos que confiar en algo novo", destacou Pontón, que lembrou que, en 40 anos Galicia tivo seis presidentes "todos homes e todos de forzas estatais, que non conseguiron colocar a Galicia no lugar que lle corresponde".

Fronte a eles, proponse como "unha presidenta coas mans libres e cun proxecto de país pensado" desde o interior para "pór en marcha a Galicia grande que merecemos". "A maioría que quere cambio ten motivos sólidos para confiar e ilusionarse co BNG", engadiu.

Unha campaña "en positivo"

Para Ana Pontón, coa precampaña en Nadal e a campaña en entroido, o PP quere unha campaña de "baixa intensidade" e "onde non se fale de Galicia", xa que "o balance que deixa o PP tras 14 anos de Goberno é unha Galicia peor, con menos oportunidades".

Fronte a iso, propón unha "campaña en positivo, con propostas, con ideas, falando dos asuntos que preocupan aos galegos e que son claves para o futuro", como a sanidade, o futuro dos mozos, a industria, o medio ambiente ou a igualdade, mencionou.

"As eleccións do 18F van do futuro de Galicia, van da vida dos galegos, non van de Sánchez nin de Feijóo e é unha falta de respecto á xente deste país que, unha vez máis, os partidos estatais usen Galicia como campo de batalla para as súas liortas madrileñas", sentenciou.

Por iso, Pontón aposta por ser o próximo 18 de febreiro "a candidata non só do BNG, se non de todas as persoas que queren un cambio en Galicia", xa que "hai moitas formas de sentirse galego e todas son válidas para o cambio".

Debates

Finalmente, Pontón insistiu en reclamar debates para facilitar o contraste dos proxectos que presenta cada forza política e lembrou que os debates "non son unha prerrogativa dos partidos senón un dereito da cidadanía que os medios públicos galegos deben garantir".

Por iso, o BNG, lembrou, propón que a TVG celebre dous debates entre as principais forzas políticas en horario de máxima audiencia, na primeira e na segunda semana de campaña, así como unha cara a cara que a candidata nacionalista propuxo a Alfonso Rueda.

"Os galegos e as galegas verían do máximo interese un contraste de proxectos entre os representantes das dúas forzas políticas que temos máis opcións de presidir o próximo goberno. Espero que o señor Rueda acepte, que non lle teña medo a debater comigo na TVG", sinalou Pontón, anticipando que o BNG vai participar en todos os debates que se convoquen.