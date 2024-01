El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG en las próximas elecciones gallegas, Alfonso Rueda, ha lamentado las protestas de la pasada Nochevieja frente a la sede socialista en la calle Ferraz, donde varias personas apalearon una piñata con el rostro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En una entrevista en RNE, Rueda ha señalado que esas imágenes no le gustaron y que "no deberían producirse en ningún caso".

Seguidamente, ha apelado a la tranquilidad, a la moderación y a la "no crispación" por "todas las partes", ya que, según opina, Sánchez también provoca crispación al hablar de "levantar muros entre españoles". "Lo que pido es la misma contundencia cuando se producen hechos de un lado o de otro. Yo contundentemente digo que eso no está bien, esas actitudes no deben producirse", ha afirmado.

El 'popular' ha pedido que cuando se produzcan hechos similares que les afecten a ellos, "aunque sea con menor intensidad o con menor repercusión", también se condenen porque asegura que "muchas veces no existe la misma contundencia". "Apelo al modelo gallego, de tranquilidad, de 'sentidiño', de estabilidad y seguir manteniendo a Galicia fuera de la crispación", ha zanjado.

Respecto a las próximas elecciones gallegas, Rueda ha asegurado que ahora mismo la alternativa que existe es que gobierne el PP, para lo cual necesitan revalidar la mayoría, o que gobiernen "hasta cuatro partidos de izquierdas, muy diferentes y en Galicia especialmente mal avenidos".

Para Rueda el PP representa certezas y "estabilidad" frente a "las incógnitas" de tres o cuatro partidos, que no tiene duda de que se unirían con tal de alcanzar el Gobierno gallego. En cuanto a Vox, Rueda ha señalado que su objetivo principal es "revalidar la mayoría absoluta" y que su preocupación es llegar al escaño 38, por lo que no está pendiente de "lo que hagan los demás".

Ha recordado, no obstante, que la presencia del partido de Abascal es "absolutamente testimonial en Galicia", con un solo concejal en un pequeño ayuntamiento, y ha augurado que así lo va a seguir siendo en las próximas elecciones autonómicas, que se celebran el próximo 18 de febrero.