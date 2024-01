A Alameda de Santiago de Compostela acollerá ao mediodía deste domingo o arranque dunha manifestación convocada por máis dun centenar de colectivos ecoloxistas e de agrupacións do sector das rías galegas para "defender o futuro do mar".

A convocatoria, realizada a raíz da vertedura de pélets que está a afectar a costa galega, prodúcese, segundo os seus organizadores, coa dobre reivindicación de censurar a xestión feita tanto polo Goberno central como pola Xunta ante esta vertedura, así como para denunciar a situación que atravesa o mar en Galicia desde diversas frontes, como a contaminación das rías ou a mortalidade dos recursos.

"Deixar morrer o mar máis produtivo de Europa"

"O mar está a morrer e ninguén nos fai caso", apuntan os organizadores da manifestación, que argumentaron durante a súa presentación que "os xestores da comunidade con máis quilómetros de costa de todo España", en alusión á Xunta de Galicia, "están a deixar morrer o mar máis produtivo de Europa". Cren que, pase o que pase na costa galega, "a súa resposta é sempre a mesma: mirar para outro lado".

O presidente da Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, Xaquín Rubido, asegurou que coa mobilización deste domingo preténdese "canalizar o sentir da cidadanía galega" que se preocupa polo mar e que é sensible coa súa deterioración e coa "reiterada" chegada de verteduras "a pesar dos medios técnicos que a Xunta e o Goberno do Estado din ter ante estas situacións".

A pesar destas críticas, representantes dos 115 colectivos convocantes defendían este mesmo venres que a mobilización non ten ningún tipo de connotación política, se non que se realiza "exclusivamente en defensa dos sectores produtivos do mar galego".

O obxectivo, engadían, non é outro que o de transmitir á sociedade galega que o modelo produtivo da pesca tradicional está en perigo. "A crise dos pélets foi a pinga que colmou o vaso", sinalaron, e apuntaron que a situación crítica "vén de moito tempo atrás".

"Desprezo e esquecemento"

Os colectivos e asociacións convocantes consideran que desde fai máis de dez anos veñen sufrindo o "desprezo" e o "esquecemento" por parte da Xunta que é, segundo explican, quen ten as competencias e os instrumentos para reverter a situación na que se atopa o sector tradicional do mar galego.

A manifestación partirá ás 12 do mediodía do domingo desde a Alameda de Santiago de Compostela e os organizadores adiantaron que sairán autobuses desde practicamente todos os municipios do litoral sur de Galicia. "O noso obxectivo é encher a praza do Obradoiro. E se se pode dúas veces, mellor", explicaron.

O presidente de Plademar Muros-Noia, Rogelio Santos, asegurou sentirse "orgulloso e agradecido" polo apoio que esta convocatoria está a recibir da sociedade. "Se o declive produtivo que está a sufrir o sector do mar fose de Citroën ou de Inditex, arderían as rúas", sinalou.

Apoio político e acusacións de electoralismo

A defensa que os convocantes desta manifestación fixeron da súa desvinculación política responde ás declaracións realizadas un día antes polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que viu "interese electoral" na participación confirmada de líderes da oposición na marcha.

En concreto, os candidatos á presidencia da Xunta polo PSdeG, o BNG e Sumar confirmaron que acudirán a apoiar esta manifestación. Con iso, estarán na marcha de Santiago tanto José Ramón Gómez Besteiro como Ana Pontón e Marta Lois, entre outros representantes políticos a nivel autonómico e local chegados desde distintos puntos da xeografía galega.