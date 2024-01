Comezamos o día en positivo en #Galicia



🔹Hoxe: por riba dos 0ºC👚onte🥶🧥

🔹Os protagonistas? Vento do sur⬆️e nubes☁️

🔹Vento forte do sur-suroeste⬆️↗️

🔹Máis nubes no oeste☁️menos no leste⛅️

🔹Chuvia feble na franxa atlántica🌧️#FelizDomingo pic.twitter.com/LuYYBYGTgq