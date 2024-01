La Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) dio a conocer ayer su propuesta de un único debate de cara al 18-F, que está previsto se realice el primer lunes de la campaña –el 5 de febrero– a las 21.30 horas. La entidad pública ha planificado una contienda a cinco en la que estarán presentes los tres partidos con representación en el Pazo do Hórreo (PPdeG, BNG y PSdeG), además de Sumar y Podemos como “grupos políticos significativos”. Se excluye, de este modo, a Democracia Ourensana (DO) y a Vox.

Los moderadores de la contienda, como ya anunció el medio público autonómico, serán la redactora jefa Marta Darriba y el subdirector del área de Información y Documentación, Alejandro López. La propuesta de la CRTVG consta de tres bloques temáticos: políticas económicas y presupuestarias; políticas sociales y financiación del bienestar; y un último turno para abordar los pactos, la gobernabilidad y cuál debe ser la posición de Galicia en el Estado.

La Xunta Electoral de Galicia llegó el pasado sábado a un acuerdo tras una consulta de RTVE según el que las formaciones que lideran Marta Lois e Isabel Faraldo deben ser consideradas de esta forma, por haber obtenido “en recentes procesos electorais” más del 5% de voto válido, en relación a los comicios estatales del pasado 23 de julio donde la coalición en la que participaban ambas formaciones alcanzó un 10,92% de los sufragios en la comunidad.

La CRTVG explicó en un comunidcado que no invitó a ninguna otra formación política al debate, ya que “ninguna superó la barrera del 5% de los votos” en los sucesivos comicios posteriores a las autonómicas de 2020. En este criterio se basa el medio público para dejar fuera a Vox y DO. El partido que lidera Santiago Abascal, que sí participó en el debate de hace cuatro años, logró su primer representante en la comunidad en las elecciones municipales con un edil en el concello ourensano de Avión. No obstante, el 23-J obtuvo únicamente un 4,79% de los sufragios en la comunidad. Por su parte, la fuerza que lidera el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, obtuvo más de 19.000 sufragios en los tres concellos en los que presentó su candidatura. Sin embargo, su papeleta no estaba en liza durante el 23-J.

La reacción de los partidos

Las reacciones a esta propuesta no tardaron en llegar. El candidato del PPdeG, Alfonso Rueda, consideró que la composición del debate –gracias precisamente a la ausencia de Vox y DO– permitirá a los gallegos constatar que hay “dos alternativas” de cara al 18-F: la de “la estabilidad y el sentidiño” que representa el PPdeG y la de una “multiizquierda mal avenida, que no fue capaz de ponerse de acuerdo ni para ir a las elecciones”, en clara alusión a la presencia de Sumar y Podemos.

Desde las filas socialistas confirman que José Ramón Gómez Besteiro asistirá al debate. No obstante, apuntan que se trata de una contienda preparada como “un traje a medida” para el candidato popular. En este sentido, recuerdan que el PSdeG solicitó desde el inicio de la campaña la celebración de seis debates (dos de ámbito autonómico y uno por cada provincia). Por ello, recuerdan que el PPdeG todavía no contestó a la propuesta de TVE que permitiría a los gallegos “disponer de un debate en cada una de las semanas de campaña para contrastar las ideas de los partidos”.

En el mismo sentido, se posicionan desde el BNG, que abogaban por la celebración de dos debates de ámbito autonómico “entre las fuerzas políticas que la Xunta Electoral entendiese, además de un cara a cara entre Ana Pontón y Alfonso Rueda”, al considerar que son las dos opciones que cuentan realmente con “opciones de gobierno”. No obstante, confirman la presencia de Ana Pontón, entendiendo que “la participación en los mismos debería ser una obligación democrática”. Por ello, esperan que los populares acepten la propuesta de TVE, aunque son escépticos al considerar que Rueda está demostrando que “no quiere debatir”.

Por su parte, tanto Sumar como Podemos confirman su asistencia al debate y celebran su inclusión en la contienda propuesta por la CRTVG tras el acuerdo de la Xunta Electoral y reivindican su figura como “fuerzas políticas significativas”, tras haber logrado dos actas de diputado el pasado 23-J cuando acudieron juntos a los comicios generales.

Reunión a tres en el día de hoy

Precisamente, esta mañana se celebrará una reunión entre los jefes de campaña de PPdeG, BNG y PSdeG, convocada con anterioridad al conocimiento de la propuesta del CRTVG,en la que se “buscarán puntos de encuentro” para que la ciudadanía gallega pueda acceder a un mayor número de debates durante la campaña del 18-F. Aunque desde las filas nacionalistas y socialistas son poco optimistas sobre el buen devenir del encuentro al considerar que el PPno está por la labor de debatir y consideran previsible la negativa de Rueda a acudir a las contiendas propuestas por TVE y la Cadena Ser.