La candidata de Sumar Galicia a la Presidencia de la Xunta, Marta Lois, ha abogado por que el próximo gobierno cree una "Consellería de Igualdade, exclusivamente", con el objetivo de implementar políticas de género de forma "transversal". Lois, que asumió por "responsabilidad" la encomienda de ser la 'uno' del partido de Yolanda Díaz en Galicia, lo que le hará dejar el próximo martes su puesto en el Congreso --y seguidamente el escaño--, asegura que Sumar será "clave" para la conformación de un ejecutivo progresista en Galicia del que aspira a formar parte para ser esa fuerza que "empuje" políticas sociales.

En una entrevista concedida a Europa Press, y preguntada a propósito de que ha sido profesora de Ana Pontón (la candidata del BNG), y cómo vería pasar de profesora a ser ahora miembro de un gobierno presidido por ella; Marta Lois respondió a la 'inesperada' cuestión que efectivamente "hace tiempo" que se dio esa situación en la facultad de Ciencias Políticas. "Y por supuesto, creo que las trayectorias, en este caso de Ana Pontón, estamos hablando de una mujer madura, con experiencia política muy larga; y creo que haber sido en un momento dado profesora-alumna nada tiene que cambiar en una relación buena de cordialidad; y estoy convencida de que ahí no hablamos de profesora-alumna, sino que vamos a hablar de socias de gobierno", ha manifestado y augurado.

Sobre la propuesta de la consellería, ha dicho que "la perspectiva feminista tiene que acompañar el conjunto de las políticas del gobierno progresista", por lo que Sumar Galicia "quiere que haya una Consellería de Igualdade, exclusivamente, dotada de recursos económicos y personal", junto con una remodelación de los CIM --centro de información de la mujer--.

"Queremos avanzar más allá de la perspectiva asistencialista, que tenga mayor poder de transformación de las políticas públicas de género, también en el rural, en las pequeñas villas, y que tengan horarios que no sean de nueve a dos; si una mujer se encuentra en situación de emergencia, no es de recibo que no tengan un horario extendido en el tiempo, y eso hay que resolverlo en el tiempo y con más recursos y personal", ha expresado sobre esta medida que ha avanzado en la entrevista a Europa Press, y que se completaría con otras políticas "para la gente", como una renta básica para jóvenes y limitar el precio de la vivienda.

Está "convencida" de que el "cambio pasa por un gobierno progresista, donde, por supuesto, Sumar Galicia quiere gobernar". "Mi decisión última para dar este paso tiene que ver con que tengo experiencia de gobierno, sé gestionar recursos públicos y yo, como candidata, quiero estar en ese gobierno. Y si hay ese cambio, estoy convencida de que Sumar Galicia va a tener un rol importante para la configuración de un gobierno para el cambio de la próxima década", ha declarado.

En este sentido, ha enmarcado su paso adelante en un acto de "responsabilidad". "Tengo de siempre, de serie y de familia, un sentido de responsabilidad (en relación a que también estaba desempeñando un papel en un grupo 'decisivo'). En cualquier caso, siempre dije que yo estaría allí donde se precisase y también tengo un vínculo muy especial con este país. Creo que el momento de tomar la decisión fue el mejor momento y lo hago con mucha ilusión", ha sentenciado.

Preguntada por Europa Press acerca de si vería conveniente escenificar una entente entre las fuerzas de la izquierda, Lois ha reflexionado sobre que los partidos de este espectro pueden "tener programas y propuestas diferentes, pero no hay que olvidarse del adversario, el único adversario, que es el PP y sus políticas". "Si hablamos de eso, se está explicitando que un gobierno progresista pasa sí o sí por expandir ese voto progresista y por el voto a Sumar Galicia, junto a otras fuerzas como el BNG y el PSdeG. Y creo que este escenario no es de competición, sino de ampliación de voto progresista", ha sostenido.

Sumar "no quiere ir a medio gas"

Marta Lois ha incidido en que Sumar "no quiere ir a medio gas y no se conforma con poco" en cuanto a los resultados electorales y, a propósito de la encuesta del CIS, incide en que es la fuerza "clave". En este sentido, ha defendido la presentación de candidaturas en las cuatro provincias (aunque las encuestas solo le dan opciones en dos), porque para Sumar Galicia "no va a haber gallegos de primera y de segunda" y hablando de problemáticas como las del interior, entre otras, sería "una irresponsabilidad" no ofrecerles su proyecto.

Y en cuanto al futuro de Sumar Galicia, que dijo que "venía para quedarse", preguntada por un escenario en el que no se logre representación, Marta Lois ha asegurado que "los proyectos políticos no comienzan ni rematan en un proceso electoral". "Y las responsabilidades políticas que asumimos las personas, por lo menos yo, no rematan ni empiezan cuando hay una consulta electoral", ha agregado, sobre su propio futuro y sobre si volvería a la universidad en caso de no ser diputada, escenario que dijo que no contempla, "convencida" de que sí habrá cambio y gobierno progresista.

Acerca de la presencia de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha destacado que "a poco que se esté siguiendo la campaña, se ve que está muy implicada", con visitas a varias localidades y participando "como una gallega más" en la manifestación por el mar del pasado domingo. Así, ha asegurado que Díaz "va a estar en la campaña" de Galicia y que Sumar tendrá "el lujo" de contar también con los ministros y ministras del Gobierno.

Sobre el 'no' de Anova

Al ser preguntada por la desvinculación de Anova de las alianzas con la izquierda federal --y el 'no' a Sumar y del que fue su alcalde de Compostela Aberta (Martiño Noriega) con ella de 'número dos'--, Marta Lois se ha remontado a que fue "muy valiosa" su "experiencia municipalista".

"Vengo de ahí, fue una experiencia muy necesaria para apoyar la política de proximidad, pero creo que el camino en este caso de una fuerza política como Anova quedó marcada el propio 23 de julio, cuando la petición que hicieron en las generales fueron para el BNG. El camino es mirar para el futuro; Sumar Galicia es un referente claro de las políticas que cambian la vida de la gente y no estamos tanto en el debate ideológico con las fuerzas progresistas de delimitación de marcos, sino de lo que le importa a la gente", ha sentenciado Marta Lois, quien ha agregado que, con respecto a Podemos, Sumar Galicia "hizo lo que tenía que hacer, mostrar mano tendida por si se quería un lugar común". "Pero eso ya pasó y miramos siempre al futuro", ha remachado.

Proyecto estatal de Sumar

Por otro lado, en cuanto a la conformación del proyecto de Sumar estatal, del que ella formó parte desde el inicio como presidenta, se ha mostrado "partidaria" de que pueda darse la doble militancia, algo que "no debería suscitar problema", y ha respondido que seguro que se valorarán de forma positiva en la próxima asamblea mecanismos de "elección democrática", ya sean primarias u otro formato, para los liderazgos y los puestos clave del movimiento político.

"Soy partidaria (de la doble militancia). Sumar es un espacio que a día de hoy tiene fuerte musculatura de movimiento social pero también de un componente de acomodación de las fuerzas políticas de izquierda. La doble militancia la entiendo como algo que no debería suscitar problema", ha destacado en una entrevista con Europa Press.

Es más, ha resaltado que ese factor permitirá que Sumar pueda aglutinarse, tanto en su dirección como en los documentos que surjan de su cita congresual, como un frente amplio.