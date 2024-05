Goteo de quejas ante la Valedora do Pobo por el “abuso” de las pantallas

En paralelo a la encuesta que ha impulsado la Confederación de Anpas Galegas para conocer la opinión de los progenitores sobre el sistema del libro digital de la Xunta, madres y padres agrupados en un chat en Telegram con casi 600 miembros han empezado a presentar quejas ante la Valedora do Pobo en las que piden el amparo de la institución para reclamar a la Consellería de Educación que retire E-Dixgal de todos los centros gallegos de primaria y secundaria. Desde la oficina de la Valedora do Pobo confirman a este diario que, en efecto, han empezado a recibir quejas presentadas de manera individual que en estos momentos están siendo analizadas para decidir si se admiten o no.

Tras “agotar” las vías de comunicación en sus centros educativos, “alguna familia pensó que esta podría ser una salida”, explica una de las promotoras de la iniciativa.

"Abuso" contra los menores

En las reclamaciones, los firmantes acusan a Educación de cometer un “abuso” contra los menores “al obligarlos a pasar hasta cinco horas lectivas frente a una pantalla”. Un período que se suma, señalan, a las horas que los niños tienen que dedicar al estudio en sus casas, lo que “contraviene”, según el escrito, todas las recomendaciones sanitarias que asociaciones profesionales y colegios oficiales de pediatras, psiquiatras, psicólogos y oftalmólogos han venido realizando en los últimos meses.

"Desamparados" ante la digitalización

En este documento de queja, que se ha distribuido a través del canal de Telegram para facilitar que cualquiera de los miembros del grupo pueda presentarlo ante la Valedora, se afirma también que los menores están “desamparados” ante la digitalización puesta en marcha por la Consellería y que “decide en exclusiva” el Claustro de profesores de cada centro por un período mínimo de cuatro años.

Sobre el papel de los Consellos Escolares que deben aprobar la adhesión de los centros educativos a la plataforma E-Dixgal, los promotores de estas quejas lamentan que “no estén impulsando la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el reconocimiento y protección de los derechos de la infancia”, como establece la LOMLOE en su artículo 128.

Los progenitores que se oponen a la utilización del programa digital de la Xunta consideran que esta “informatización total prescrita unilateralmente” por Educación obedece a un ”supuesto progreso tecnológico” y no al “interés superior” de los menores que recoge la Convención sore los Derechos del Niño y la Niña de Naciones Unidas.

Efectos "negativos"

Y añaden que el uso excesivo de las pantallas en los centros adheridos a E-Dixgal “afecta negativamente a las habilidades cognitivas” de los menores, así como a su control ejecutivo e inhibitorio.

Los progenitores que están optando por este tipo de protesta indican en el escrito dirigido a la Valedora do Pobo que recabaron apoyos entre las familias de los centros educativos en los están matriculados sus hijos, así como de miembros del Anpa o del Consello Escolar, pero no tienen “más vías de comunicación con la autoridad educativa”.

"Luchar contra el exceso de pantallas"

Este grupo de Telegram, denominado Adolescencia libre de smartphones, surgió en noviembre como un chat de Whatsapp con el objetivo de “compartir información” y “luchar contra la presión social y el exceso de pantallas”. Tras la prohibición de los móviles en los centros educativos, se moviliza ahora para frenar la digitalización en colegios e institutos.