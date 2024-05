Concertar una cita previa en las oficinas de la DGT: “misión imposible” por falta de personal

Quien haya tenido que tramitar papeleo en la Dirección General de Tráfico (DGT) durante los últimos meses sabe que el proceso supone para el ciudadano una odisea homérica más que una simple gestión. Así lo confirma el último informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), del que se desprende que las dependencias de Tráfico son las que cuentan con el tiempo de espera más largo de toda la Administración pública para conseguir una cita previa; concretamente, una media de más de 48 días de espera.

Lo cierto es que este problema no sorprende a nadie. Fue en la pandemia cuando se instauró la obligatoriedad de la cita previa para regular la afluencia de gente en las oficinas de Tráfico, un sistema que se prolongó hasta nuestros días y su desarrollo ha estado plagado de fallos y colapsos. ¿El motivo? La falta de plantilla administrativa de atención al público.

Según los últimos datos de la DGT a los que ha podido acceder este diario, las seis oficinas de Tráfico que hay en la comunidad gallega hacen frente a la demanda ciudadana con casi el 40% de su plantilla vacante; es decir, 39 de 104 puestos. El caso más evidente es el de Lugo, donde el 66% de los puestos están desocupados, con tan solo cuatro de doce trabajadores disponibles para atender al público. A la oficina lucense le sigue la de Vigo, con 10 puestos sin cubrir de un total de 21 (48% de vacancia); Santiago, con 3 vacantes de 8 (38%); Ourense, con 3 de 9 (33%); A Coruña, con 10 de 31 (32%), y Pontevedra, con 5 de 26 (22%). A nivel estatal, las vacantes ascienden a casi 1.700.

Y es que esta falta estructural de personal en las oficinas de la DGT convierte el papeleo de los trámites viales en una verdadera “misión imposible” para el ciudadano.Así lo afirma el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO) en el Ministerio del Interior, Fernando García. “Para poner un vehículo en venta o canjear un carné de conducir extranjero es necesario acudir a la oficina.Además, mucha gente mayor no es capaz de realizar las gestiones a través de Internet”, indica el portavoz sindical, que destaca que el personal de oficina también se encarga del papeleo de los que optan a conseguir el permiso de conducir. “Si no hay administrativos, no se pueden hacer las gestiones previas y el examen se tiene que demorar”, apostilla.

Para remediar esta situación, que se replica en todas las comunidades, el Gobierno anunció hace un año en sede parlamentaria que se estaba negociando un aumento de personal para las oficinas y un plan económico de choque. En un principio se preveía repartir a 550 nuevos trabajadores entre las oficinas de Tráfico de todo el país. Finalmente acabaron ingresando 250 trabajadores, 100 para cubrir las vacantes y 150 interinos contratados de manera temporal durante nueve meses, un periodo que termina ahora, justo a las puertas del verano. “Durante el periodo estival, la solicitud de trámites en Tráfico aumenta cuantiosamente debido al alto volumen de desplazamientos”, avisa García. “Ya advertimos en su momento que esto iba a ocurrir. La Administración tendría que haber contratado a los interinos durante el tiempo que la vacante no esté cubierta por un funcionario de carrera”, asevera el portavoz de la central sindical, que, asimismo, augura que Galicia no será de las comunidades más afectadas por el fin del contrato por el bajo número de interinos.

La venta de citas previas por Wallapop, una nueva moda

Lo cierto es que la “misión imposible” de conseguir cita en una oficina de Tráfico está llegando a situaciones de máxima tensión en muchas comunidades. “En Madrid, la gente tiene que irse a Toledo o Valladolid para lograr que la atiendan”, indica García, que sostiene que actualmente existe hasta un mercado sumergido de citas previas. “Nos consta que hay particulares que las ponen en venta a través de portales como Wallapop o Milanuncios. Ya hemos avisado a las autoridades”, dice. En Galicia todavía no se ha detectado.

El sector del transporte, también damnificado

Además de los ciudadanos, la dificultad para acceder a la cita previa de Tráfico repercute de manera directa en otros ámbitos de la sociedad civil, como el caso del sector del transporte. “Dada la falta de conductores, la mayoría de empresas tienen que contratar a gente de fuera, y es necesario que canjeen su carné en la DGT para que tenga validez aquí”, explica la presidenta de la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Galicia (Apetamcor), Myriam Otero, que señala que la demora de las citas previas es otra de las trabas que tienen los extranjeros para establecerse en la comunidad. “Traer a alguien de fuera le cuesta a una empresa aproximadamente 3.200 euros y el proceso tarda seis meses. Cualquier retraso implica dinero que perdemos”, asevera la representante de los transportistas.