Galicia continuará esta semana bajo la influencia de las altas presiones... hasta este día que cambia el tiempo

Mañá luns Galicia seguirá baixo o mesmo patrón de anticiclónico con circulación do nordés

☀️ con intervalos de nubes baixas no norte de Lugo e algunha néboa matinal no interior

🌡️ mín 🟰 e máx en lixeiro 📈

Vento do nordés, frouxo no interior e forte entre Fisterra e Ortegal pic.twitter.com/NkvLKuqRfz