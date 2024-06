El periplo de la sangre gallega que salva vidas

Donar sangre es uno de esos gestos que salva vidas y cuesta realmente poco. En el 2023 se contabilizaron más de 100.000 donaciones en Galicia. Pero, ¿dónde acaban las extracciones que de manera altruista dan los gallegos? Este diario visita las instalaciones de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (Ados), ubicadas en Santiago, donde cada día llega la sangre de cientos de donantes y se reparte a todos los centros médicos de la comunidad.

La sede de la Ados, fundada en el 2016 tras la unificación de varios centros de donación gallegos, está afincada en el pleno corazón del Campus sur de la Universidade de Santiago de Compostela. Allí llega cada día la sangre de los siete locales de donación y las diez unidades móviles que comprenden la red de la Axencia. “Recibimos entre 400 y 450 bolsas de donantes de forma diaria”, señalan desde el organismo.

El procesado de la sangre

Cuando la sangre entra a los laboratorios de la Ados, el recorrido que sigue es bastante amplio. Para el procesado, las donaciones que llegan entran a la Unidad de Producción de Componentes y Distribución, uno de los laboratorios que componen la Axencia. Al margen de lo que se pueda pensar, la sangre donada no se mantiene tal y como llega, sino que se fracciona. “Realmente, de cada donación salen hasta tres beneficiados”, explica una de las trabajadoras del laboratorio.

AXENCIA DE DOAZON DE SANGUE / JESÚS PRIETO

Lo primero que se realiza al procesar la sangre es un centrifugado. Para ello, se introducen las bolsas en una de las cinco centrifugadoras del laboratorio y los elementos de la sangre se segregan, un fenómeno similar al que ocurre con el agua y el aceite. Posteriormente, el resultante se separa a través de unas máquinas llamadas fraccionadoras, que extraen por separado los componentes de la sangre; es decir: el plasma, los glóbulos rojos y las plaquetas.

De los tres elementos, el plasma es el más líquido de todos. Se emplea para la fabricación de medicamentos que tratan la hemofilia, como el Factor VIII. Además, se puede congelar y dura hasta dos años, aproximadamente.

Los glóbulos rojos son los que dan el color a la sangre. Su aplicación es diversa y duran alrededor de 42 días si se conservan a cuatro grados. Para conseguir hacerse con ellos, se extraen de unos fluidos resultantes del fraccionamiento llamados hematíes, que son una amalgama de varios componentes, entre los que figuran los glóbulos blancos. Mediante un proceso de filtrado, se separan de los glóbulos rojos, ya que podrían crear reacción de anticuerpos en el paciente receptor.

Zona de clasificación de muestras / Jesús Prieto

Por último, los componentes más dificultosos de conseguir son las plaquetas, que se encargan de procesos orgánicos tan importantes como la coagulación. Se necesitan cinco donaciones para lograr una única bolsa de plaquetas. Además, requieren mantenerse en continuo movimiento para que no coagulen. Tan solo duran ocho días y se conservan a temperatura ambiente.

Una seguridad exhaustiva

Las donaciones que entran en la Ados se someten a un exhaustivo proceso de seguridad que comienza desde el momento de la misma extracción, donde el donante tiene que responder un cuestionario que acredite que es válido para donar. Con todo, la sangre que entra en la Axencia no sale de allí hasta que no tiene la aprobación de que es plenamente segura, una labor que se hace de manera paralela al fraccionamiento en la Unidad de Procesamiento Analítico. “Lo realizamos así para no perder tiempo.En caso de que haya algún problema con alguna donación recibida, la sacamos de la circulación”, explican desde el centro.

En concreto, lo que se analiza en ese departamento de seguridad son los tubos que se sacan, más allá de la bolsa, en el momento de la extracción de sangre. Allí se estudian las proteínas de cada muestra y se determinan cosas como el tipo sanguíneo. Además, se llevan a cabo pruebas de serología, que detectan enfermedades infecciosas transmisibles como el VIH o la sífilis. Todos los resultados analíticos se remiten después por carta al donante, que también puede consultar en la plataforma de E-Saude del Sergas.

Bolsas de plasma, plaquetas y glóbulos rojos / Jesús Prieto

A mayores del análisis de las proteínas, la sangre pasa por un último estudio aún más completo para garantizar su total integridad en un tercer laboratorio, el de Biología Molecular e Histocompatibilidad y Control de Calidad.“Si una persona está recién infectada y acaba de producir anticuerpos, es muy posible que en el primer análisis de proteínas no figure. Aquí lo podemos detectar”, indica uno de los encargados. En este departamento, las muestras pasan por dos grandes máquinas que someten la sangre a lo que se denomina como Técnicas de Amplificación de Ácidos Nucleicos (NAT por sus siglas en inglés). Este proceso científico permite detectar directamente el genoma de los virus.

“Nos debemos a la gente de forma directa”

Pese a que el trabajo del laboratorio suponga una parte esencial dentro del trabajo de la Ados, lo cierto es que supone una pequeña porción de todo lo que implica. “Hay una parte importantísima que no se ve físicamente aquí”, indica la directora del centro, Marisa López, que incide en la labor “esencial” que realiza el equipo de los siete locales de donación desplegados por toda la comunidad, así como el de las diez unidades móviles, que se encuentran en constante movimiento por la geografía gallega.

“Lo que hacemos aquí es gestionar la solidaridad de la gente” Marisa López — Directora de la Ados

López indica que la sangre es un bien escaso, pero se necesita “los 365 días del año”. “Al final dependemos de los donantes de forma directa”, señala la directora. “De alguna manera, aquí gestionamos la solidaridad de la gente”, reflexiona.

En este sentido, uno de los puntos que destaca López en la actividad de la Axencia es el trabajo de divulgación. “Realizamos más de 3.300 colectas anuales y visitamos desde empresas hasta colegios para crear concienciación”, apunta la directora. “A pesar de todo, lo importante es que los donantes sean constantes. Necesitamos sangre siempre”, apunta López, que destaca el servicio de recordatorio por llamadas y SMS que tiene la Axencia para que los donantes repitan.