Galicia sigue la rebaja de impuestos a las herencias: los parientes colaterales no tendrán que pagar hasta los 25.000 euros

Los llamados parientes ‘colaterales’ estarán exentos de pagar el Impuesto de Sucesiones en las herencias de hasta 25.000 euros en Galicia. Hermanos, tíos, sobrinos, suegros, cuñados, yernos y nueras, el grupo III, serán los beneficiarios de esta medida dada a conocer este lunes por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y que se engloba dentro de las promesas hechas durante la campaña electoral por el popular para los primeros cien días de su mandato.

El Consello de la Xunta dio, de este modo, luz verde a la medida con el propósito de que pueda estar a punto para que se incluya en el proyecto de presupuesto para el próximo año, que tendrán que estar elaborados a “la vuelta del verano”.

“Llevamos años con rebajas fiscales y vamos a seguir así con rebajas, poco a poco y con sentidiño”, señaló Rueda, que explicó que, según los cálculos del Ejecutivo autonómico, de este cambio en la normativa se beneficiarán en torno a 9.600 personas cada año.

El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, fue el encargado de dar los detalles de este anuncio, que convertirá a la comunidad gallega en la cuarta autonomía con el gravamen más bajo de este tipo. Esta no es la primera iniciativa de rebaja en los impuestos de sucesiones en Galicia y es que el propio Corgos recordó que, de forma efectiva, el 99,9% de los gallegos no tributa por las herencias recibidas de familiares directos.

“Las herencias de hasta 25.000 euros no pagarán ni un euro por impuestos”, aseveró el titular de Facenda, que incidió, asimismo, en que una vez la norma sea efectiva dejarán de pagar el impuesto en torno a un 65% de los parientes del grupo III.

Hasta este momento las deducciones fiscales en este tributo se aplicaban, en hermanos y hermanas hasta los 16.000 euros, por lo que el límite se incrementa en un 56%. En el caso de tíos, sobrinos y suegros era hasta los 8.000 euros, un 213% más. Además de incrementar la reducción, con esta modificación se igualará la consideración de todo este tipo de familiares colaterales.

¿Qué ocurre a partir de los 25.000 euros?

En el caso de heredarse una propiedad o una cantidad de dinero que supere la cantidad fijada por el Gobierno gallego, esos primeros 25.000 euros quedarán exentos de impuestos. A partir de ahí, los gallegos deberán de tributar únicamente por la cantidad restante.

Tal como trasladó Corgos, desde el año 2016, cuando se iniciaron las reformas del Imposto de Sucesións e Doazóns (ISD), hubo “más de 813.500 personas beneficiarias” de esta tributación.