La Oreja de Van Gogh vuelve a Galicia: tras arrasar en O Son do Camiño actuará de nuevo en este festival de A Coruña

La resaca de O Son do Camiño todavía es palpable a estas horas del lunes y, sin duda, son muchos los asistentes que aún no han superado el concierto de La Oreja de Van Gogh. No es para menos.

Tras un primer día intenso con las actuaciones de J Balvin, Arde Bogotá o Green Day, entre muchos otros, y una segunda jornada que seguía la gran estela del jueves con artistas como Monoulious Pop, Recycled J o Judeline, los asistentes se acercaban al escenario Xacobeo poco antes de las 19.00 horas para disfrutar de una de las mejores actuaciones del día: La Oreja de Van Gogh.

La banda donostiarra deleitó a todos los presentes, un público más que entregado que se emocionó cantando a todo pulmón todos los temas que la mítica banda escogió para su actuación de una hora que se hizo muy corta.

"Rosas", "Puedes contar conmigo", "Cometas por el cielo" o "Jueves " fueron algunos de los éxitos atemporales que más hicieron emocionar a los presentes.

Un auténtico -y muy emotivo- espectáculo que sirvió para consolidar el éxito de una banda que siempre nos hará cantar una y otra vez sus canciones, sin importar el tiempo que pase.

Todos aquellos que pudieron disfrutar de la banda en directo, pero especialmente, a los que no pudieron hacerlo, están de suerte, ya que La Oreja de Van Gogh volverá a la comunidad gallega a uno de los festivales de música más populares.

Recorda Fest 2024

Tras reinar y ser, probablemente, una de las mejores actuaciones de O Son do Camiño, La Oreja de Van Gogh volverá a Galicia.

La Oreja de Van Gogh, una de las últimas confirmaciones del Recorda Fest 2024 / Cedida

Lo hará el próximo mes de septiembre, tras ser una de las últimas confirmaciones del Recorda Fest 2024.

La banda donostiarra pondrá el broche de oro a un cartel inolvidable para esta segunda edición, que se celebrará los días 6 y 7 de septiembre en el Muelle de Batería de A Coruña.

Se une así a las confirmaciones de Amaral, Fran Perea, Sidonie, Sidecars, Morochos, Rulo y la Contrabanda, Álvaro de Luna, Marlon, Coti y Maldita Nerea en el escenario principal, además de Álex Clap, Jorge Álvarez, Bea Fernándes, Bluesbel, Adrián Gold, Haze, Toni Seijas, Adrián Loop, Diego Mei y Víctor Rivas en el escenario Johnnie Walker.

Además de la confirmación de la banda donostiarra, Besmaya, DJ Nano y DJ Isaac Corrales completan la lista de bandas que actuarán en este festival, que cerrará la programación cultural del verano en A Coruña.

En los próximos días se dará a conocer la programación por días del Recorda Fest, con un precio de 40 euros más gastos de gestión, y con el lanzamiento del cartel completo se sortearán 4 abonos dobles entre los seguidores de los canales oficiales del festival.

El abono para los dos días podrá adquirirse desde este lunes en la web oficial del Recorda Fest. ¿Te unes?