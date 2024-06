Así cambiará el tiempo en Galicia a partir de este martes: repliegue del anticiclón e inestabilidad

Como vemos na imaxe de satélite, hai néboas no interior, brétemas costeiras no extremo norte e ☀️no resto de #Galicia.



Na segunda metade do día as brétemas costeiras afectarán a gran parte do litoral.



Nubes de evolución no interior, con algún amago treboento#FelizMartes pic.twitter.com/9C2BcVoLeN