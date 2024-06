Brumas costeras y nubes altas en Galicia avanzan un cambio en el tiempo que traerá lluvias

Bos días! Comezamos este mércores con brétemas costeiras e ceos moi abertos no interior.

As brétemas iranse retirando co avance da mañá para volver de novo esta vindeira noite.



Hoxe día de sol con máximas de 20-25ºC no litoral e de 25º-30º no interior

📹#ACoruña

📹#ATeixeira pic.twitter.com/TReVY2o4F6