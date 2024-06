“Si Galicia aspira a ser el bosque de España, hay que incorporar innovación”

La Fundación Arume nacía en 2019 con el firme propósito de generar valor y empleo con los pinos gallegos. En los últimos años han lanzado la marca Pino de Galicia, promocionan nuevos usos para la madera, como en la construcción en altura, y están dando pasos para la mejora genética del pino. El presidente de la Fundación Arume, José Carballo, tiene claro que la madera tiene no solo un efecto neutro, sino un efecto positivo, ante el cambio climático.

–En 2021 desde Arume lanzaban la marca Pino de Galicia como signo identificativo de calidad. ¿Por qué se decidieron a ello?

–Las tres cuartas partes del empleo que genera la cadena de valor de la madera en Galicia derivan de la madera maciza de pino. Y tres cuartas partes del PIB que aporta la cadena de valor de toda la madera y sus transformados a Galicia también derivan de la industria de transformación mecánica con base en coníferas. Esto es lo que nos motivó a toda la cadena de valor a lanzar la marca y promover que el propietario apueste por el recurso coníferas.

–Y en España hemos tardado en crear marca respecto a otros países europeos...

–Efectivamente. España importa madera de coníferas por un millón de metros cúbicos al año, que es más de la producción gallega. ¿Y por qué pasa esto?, ¿por qué no consume esa misma madera fabricada en Galicia? Pues porque los nórdicos hace años que tienen marca propia en el mercado, un

distintivo que implica una estandarización de producto. Si pides un metro cúbico de una calidad de terminada de tabla a Suecia, compres donde la compres, viene con unas especificaciones. En Galicia hasta la marca pino de Galicia esto no era posible.

–¿Qué tipo de madera ampara la marca?

–Básicamente coníferas, pinos. En Galicia hay tres clases de pinos: el pino del país, otro que se llama pino radiata, y que se ha desarrollado mucho, sobre todo en la meseta lucense, y que aporta valores, sobre todo de crecimiento y rectitud, importado, entre otros países, de Nueva Zelanda; y el pino silvestre. La marca abarca las tres especialidades. Ahora está introduciéndose, porque presta determinadas características que vienen bien para frenar el cambio climático, una cuarta clase de pinos que proceden de EEUU, y que se llama pino taeda. Pero hablamos en todos los casos de las coníferas existentes o que puedan producirse en Galicia.

–Desde Arume luchan por la sostenibilidad. Por eso uno de sus objetivos es impulsar el uso de la madera gallega en la construcción. ¿Qué beneficios tendrá frente a otros materiales?

–Como ya es sabido, el 40% de los gases de efecto invernadero derivande las viviendas y eso implica dos aspectos: los materiales de construcción usados y los consumos en sí de las viviendas. Uno de los principales beneficios es que la madera tiene no solo un efecto neutro, sino un efecto positivo ante el cambio climático. Es decir, la madera crece con CO2, y al ser un sumidero de CO2 no solo no emite cuando la usamos en construcción, sino que durante todo el tiempo en el que esté incorporada como elemento estructural o decorativo a un edificio, el CO2 que acaba de absorver el árbol para crecer lo dejamos ahí encapsulado. El carbón o pretróleo, en cambio, es CO2 secuestrado durante millones de años debajo de la tierra, y al substraerlo y quemarlo estamos devolviendo a la atmófera el CO2 que absorvió hace millones de años. Otro punto positivo es el aislamiento. No es igual convivir con la madera que con el hierro, cemento u otro tipo de metal.

–¿Por qué en Galicia y España en general todavía no ha irrumpido la construcción en madera?

–Porque hemos perdido los oficios y la cultura de la madera. Lo moderno en los últimos cien años fueron el asfalto, el cemento o el hierro. Los barcos se empezaron también a construir con otros materiales,los paseos marítimos nos gustan más de cemento... En definitiva, los materiales cómodos y estandarizados fueron otros, y además nos faltaba tecnología. Hoy cuando hablamos de hacer 9 pisos con estructura de madera no estamos hablando de poner vigas, sino de usar productos como la viga laminada LVL o CLT. Estas tecnologías llevan en Europa 20 o 30 años y acaban de llegar a España, donde

no teníamos tecnologías propias.

- ¿En qué tipo de edificaciones buscan usar madera?

- Lo que la sociedad necesita es el uso de madera en vivienda de altura, sin despreciar, lógicamente, la unifamiliar. Por cada vivienda unifamiliar, se hacen unas diez de pisos en altura, entonces es ahí donde más se contamina. Necesitamos substituir productos contaminantes por otros que no solo no contaminen sino que compensen. Un 20 o 30% de la vivenda en altura de cualquier país europeo está hecha con madera, y en España no llegamos al 1%.

–Otra finalidad de Arume es impulsar en Galicia la mejora genética del pino.

–Sí. Recurso e industria forman parte del mismo alineamiento. Los países punteros en producción de coníferas llevan años de innovación y desarrollo genético, buscando, por un lado, producir mejor madera para la industria, y, por otro, que tenga un crecimiento en menos tiempo. Teniendo esto en cuenta, si

Galicia aspira a ser el bosque de España y uno de los bosques que más produce en Europa, y a 50 años queremos ser una Babiera, necesitamos incorporar

a través de colaboración público-privada innovación, y pasar de la primera generación de pinos, pues los países líderes van ya en la cuarta.

–La madera de coníferas atraviesa una situación de gran demanda en mercados internacionales. ¿La perspectiva es que la demanda supere la oferta?

–Esto fue más real en el 2021, 2022 y primera parte del 2023. Ahora ya se está reequilibrando. Tras la pandemia hubo una enorme demanda de madera en el

mundo, sobre todo en EEUU y China, para aislar las casas y renovarlas, porque de pronto pasaron de ser el sitio donde dormíamos, a ser también el lugar de estudio y trabajo. Esto generó una escasez enorme, pero ya se fue reequilibrando.De todas formas, el cambio climático nos está obligando a prescindir de ciertos recursos: los plásticos se cambian por papel, que viene de la madera, el cemento y acero por madera estructurada, que demanda también madera

y bosque. De hecho, la FAO prevé que europa sea deficiente en madera en los próximos años en 300 millones de toneladas. Un país que apuesta, manteniendo la biodiversidad, por productos de madera que no necesitan territorio para agricultura y ganadería, está invirtiendo en un bien escaso en el futuro, cada vez más.