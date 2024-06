O Partido Galego demanda que se garante os dereitos dos electores da emigración

O Partido Galeguista ten constancia que hai Consulados onde non hai papeletas para votar, en concreto no de Zurich (Suíza) teñen unha mostra das papeletas para coñecemento dos electores, pero como se dunha “vitrina expositora” se tratara, e recomendan aos electores que as papeletas as baixen de internet e as fotocopien onde poidan.

Con esta situación, por unha banda o Estado está incumprindo a lexislación, por tratarse duns espazos competencia do mesmo, e non garantir que se poida votar con absoluta normalidade.

Cando no Estado Español os seus habitantes migrantes doutros países exercen o dereito a voto nos seus Consulados é tan habitual e con absoluta normalidade que so nos cabe pensar que as trabas e impedimentos aos emigrantes galegos e de outras comunidades, son obra de algunha “man escura” que lle interesa poñer dificultades.

O Partido Galeguista denuncian ademais que se deben poñer mecanismos de inscrición no Rexistro de Matrícula Consular e no Censo de Electores de Residentes Ausentes (CERA) para facilitar que consten nos censos de votantes con solvencia, seguridade e que non sexa un camiño de obstáculos para poder conseguir este obxectivo.

Lanzan unha dura crítica contra o actual sistema de votación presencial, que desanima a votar a moitísima xente emigrante sobre todo por Europa e América, que son dous continentes obxecto de plans estratéxicos políticos que defenden nestas eleccións dende o Partido Galego, para que eses lazos que tanto nos unen, culturais, familiares, empresariais, etc, se traduzan nun relanzamento de benestar social, e nese relanzamento deben estar por suposto os dereitos persoais a exercer o ben máis prezado da democracia, o poder de VOTAR.