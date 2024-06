Un "nipogalego", novo académico de honra da RAG: "Para min, a lingua propia de Galicia é a miña segunda lingua"

Takekazu Asaka (Tokio, 1952) foi nomeado este sábado novo académico de honra da Real Academia Galega (RAG) nun acto celebrado en Cambados, no que expresou o seu amor polo galego. "Para min, nipogalego, a lingua propia de Galicia é a miña segunda lingua", trasladou. Asaka foi profesor de castelán na Universidade Tsudajuku durante décadas pero exerce como embaixador cultural de Galicia no seu país natal.

En recoñecemento a este labor, a RAG recibiu este sábado a Takekazy Asaka como membro de honra no pobo de Ramón Cabanillas, un dos clásicos galegos que o homenaxeado traduciu ao xaponés. O filólogo nipón levou tamén o seu idioma materno a Rosalía de Castro, Uxío Novoneyra ou os poetas medievais, promoveu a súa difusión a través da música, editou manuais pioneiros para a aprendizaxe do galego desde o xaponés, impartiu durante máis de 15 anos clases en varias universidades do país e estudou fenómenos como a gheada, o pronombre de solidariedade e o infinitivo conxugado.

Ademais, tal e como destacou a RAG, sente parte de Galicia, país ao que o unen numerosas amizades que o acompañaron este sábado. "Para min, nipogalego, desde hai anos a lingua propia de Galicia é a miña segunda lingua. Ser membro de honra desta institución é o máximo que podería esperar dunha terra e dunha xente que tan ben me acolleron, e que me acolle cada vez que volvo", declarou o profesor na apertura da súa intervención, titulada 'Do poñente ó nacente. Unha ollada de honra'.

A RAG agradeceu a entrega á causa de Galicia deste xaponés, fillo e neto de agricultores do Tokyo rural, e recoñece o seu labor incansable na defensa do galego e da cultura da súa segunda patria, tal e como expresou o académico de número cambadés Francisco Fernández Rei na resposta que lle deu en nome da Academia. "Hai moito tempo que simbolizas a forza que vén de lonxe, de ben lonxe no teu caso", concluíu.

A cerimonia, celebrada no Auditorio da Xuventude de Cambados, incluíu un recital poético a cargo da soprano Miho Faga e a pianista Kazumi Ogura, encargadas de interpretar varios poemas de Cabanillas e Celso Emilio traducidos ao xaponés polo novo académico de honra.

O profesor Takekazu adoita completar as súas edicións xaponesas de autores galegos con cedés de versións musicais. Ademais, promove no seu país, desde o ano 2008, o Ciclo de música e poesía galega.

Descubrimento do galego

Takekazu relatou como descubriu o galego a finais dos anos 70 e foi crecendo a súa relación co idioma no plano intelectual e no emocional. En 1977 realizaba unha estancia en Madrid para estudar castelán. Alí, na praza de Cibeles, comprou o seu primeiro exemplar do semanario A Nosa Terra. "Sorprendeume moito que non estivese escrito no mesmo idioma que outros xornais españois, foi o primeiro contacto que tiven co galego", indicou.

No acto no que ha reprasado o seu traballo como tradutor ao xaponés de diversos clásicos da literatura galega, Asaka manifestou que coa morte da súa esposa recentemente, emprendeu tamén a tradución de 'A rosa de cen follas'. "A tristeza da rula do Sar apertoume o corazón", sinalou en referencia a un dos poemas de Cabanillas de inspiración rosaliana.

A importancia de cultivar as relacións exteriores

Despois de facerlle entrega da medalla e do diploma de académico de honra, o presidente da RAG, Víctor F. Freixanes, agradeceulle a Takekazu Asaka a amizade "intensa e xenerosa" que mantén con Galicia e a súa lingua e cultura. "É unha honra e un orgullo grande poder presumir do seu traballo e da súa presenza naquelas extremas do mundo, onde a nosa cultura interesa e, da súa man, fai sementa", expresou.

O presidente da Academia destacou tamén a importancia de "abrir portas para a relación exterior". "O amor aliméntase de relacións e coñecemento", advertiu Víctor F. Freixanes, para referirse após iso á experiencia dos Cursos de lingua e cultura galegas, sen fronteiras, dos que Asaka foi alumno nos primeiros anos noventa, e que a RAG e o Instituto de Lingua Galega seguen coorganizando.

O novo académico súmase á nómina de membros de honra da RAG, á que xa pertencen nestes momentos Kathleen March, embaixadora da cultura galega nos Estados Unidos; María Rosa Lojo, desde Arxentina; Carlos Alberto Zubillaga, en Uruguai; John Rutherford, desde Reino Unido; e Mariña Mayoral desde Madrid; e da que formaron parte nos últimos anos tamén, entre outros, os galeguistas italianos Giulia Lanciani (1935-2018) e Giuseppe Tavani (1924-2019).

A sesión extraordinaria de ingreso de Takekazu Asaka como membro de honra de RAG celebrouse coa colaboración da Deputación de Pontevedra e a Concellaría de Educación e Cultura do Concello de Cambados. Ao acto acudiu, entre outros, o secretario xeral da Lingua, Valentín García.