Cambios en el tiempo en Galicia: este jueves aumenta la inestabilidad y así evolucionará

Mañá xoves o fluxo do nordés cambiará a compoñente oeste en Galicia

⛅️ -> 🌥️ ☁️ con chuvias febles ao final do día no noroeste

🌡️ mín en lixeiro 📉 e máx 📉 nas Rías Baixas e 📈 notable na metede leste

Vento compoñente oeste, máis intenso na costa noroeste pic.twitter.com/RSJSKc1kjf