El tiempo continúa inestable este viernes en Galicia: ¿Lloverá todo el fin de semana?

A cantidade de auga rexistrada hoxe non é moi significativa, mais supón un cambio nas condicións meteorolóxicas que se manterá nos vindeiros días, con predominio do vento do oeste.

Mañá venres nubes, con orballos máis probables á mañá e temperaturas baixas para a éporca do ano.