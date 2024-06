La mejor estudiante de Santiago en la ABAU: “Eso de que para sacar buenas notas hay que encerrarse para estudiar es mentira”

Una estudiante del compostelano Colegio Peleteiro ha conseguido alzarse con el tercer mejor expediente de Galicia en la ABAU. Se trata de Emilia Corujo Belmonte, vecina del concello de Brión y alumna del centro ubicado en Monte Redondo desde su etapa en la Educación Primaria, que ha cosechado una nota de 9,92 en la fase general de las pruebas celebradas la pasada semana.

"Estoy muy feliz, salí muy contenta de los exámenes, pero, sinceramente, esperaba menos nota", confiesa en conversación con EL CORREO. La estudiante recuerda que el resultado no depende únicamente de los exámenes celebrados a lo largo de la semana pasada, sino que es producto de dos años de esfuerzo continuado en el Bachillerato, en los que lo más importante es "la organización".

"Eso de que para sacar buenas notas hay que encerrarse para estudiar es mentira", asevera la estudiante brionesa, que asegura haber compaginado a lo largo de estos dos cursos los libros con su afición al patinaje y las salidas para disfrutar del ocio con sus amigas.

Unas amistades que han jugado también su papel para que Corujo cosechase estos resultados. "Siempre estudiamos juntas", explica. No obstante eso no implica que se desplacen a una de las bibliotecas de la capital gallega, ni siquiera que coincidan en el mismo espacio. "Quedamos a una hora y hacemos una videollamada para estudiar todas juntas", aclara. Un espacio que les sirve no únicamente para no sentirse solas durante las largas horas frente a los libros, si no también para tener siempre a alguien con quién aclarar dudas.

Emilia Corujo, en el centro y con blusa amarilla, junto a sus amigas / Cedida

Interraíl y Medicina

Tras superar con éxito el Bachillerato científico, entre los planes de futuro de la estudiante solo figura una palabra: Medicina. Una carrera que espera empezar en septiembre, aunque no sabe todavía qué universidad será la que elija. "Mi madre es de fuera, de Murcia, entonces estoy entre irme con ella o quedarme aquí y estudiar en la USC", explica.

En lugar de consultarlo con la almohada, lo hará con sus amigas, con las que tiene planeado en las próximas semanas un viaje en Interrail para recorrer diferentes países de Europa como "Alemania y Croacia". Al igual que durante las largas horas de estudio, tampoco estará sola a la hora de tomar esta decisión.