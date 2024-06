El TSXG enmienda al juez del caso Añel que absolvió al novio por contradecir el veredicto del jurado

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado la sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense que había absuelto a un hombre acusado de la muerte de su pareja, tras determinar que esta decisión contradecía el veredicto del jurado popular. El jurado había respaldado la tesis de la acusación, lo que llevó a la anulación de la sentencia absolutoria emitida anteriormente.

La Sala de lo Civil y Penal del TSXG ha ordenado que se retrotraigan las actuaciones judiciales al momento previo a la emisión de la sentencia inicial, para que se dicte una nueva conforme al veredicto de culpabilidad del jurado. El caso se remonta a enero de 2020 en Barbadás, Ourense, cuando Nerea Añel falleció tras una caída y su cuerpo fue encontrado ocho meses después en el lecho de un río. La acusación sostenía que el acusado había cometido homicidio por omisión de auxilio.

Los magistrados del alto tribunal subrayan en su fallo que "no se puede alterar el verdadero sentido de la declaración efectuada por el jurado, ya que el veredicto emitido por los jueces legos constituye la base intangible sobre la que los jueces profesionales deben realizar la calificación jurídica de los hechos juzgados". De este modo, la redacción de la sentencia debe ajustarse estrictamente a las respuestas del jurado, tal como establece el artículo 70 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTX).

La Sala explica que, según la LOTX, el magistrado presidente solo puede desestimar el veredicto del jurado si encuentra que el juicio sobre los elementos objetivos del delito o una circunstancia agravante es contradictorio con otros elementos. En tal caso, debe devolver el veredicto al jurado con una explicación detallada y una guía para corregir los defectos advertidos.

En este caso, la Sala destaca que el magistrado presidente no hizo uso de esta opción y emitió una sentencia que se apartaba del veredicto inequívoco de culpabilidad del jurado. La sentencia subraya que "si consideraba que la explicación sobre la prueba era insuficiente o contradictoria, podría haber devuelto el acta al jurado, pero al no hacerlo, su sentencia no puede desvincularse del contenido del veredicto de culpabilidad".

La resolución del TSXG es firme y no admite recurso, por lo que el caso deberá ser revisado conforme al veredicto inicial del jurado.