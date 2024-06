Las cinco fiestas gastronómicas que te harán salivar este verano en Galicia: no te las puedes perder

Llega el verano y, con él, infinidad de planes que llevábamos todo el año esperando. Los días de playa, los paseos nocturnos a buena temperatura, las visitas a parques acuáticos, las terrazas compartidas con amigos y las fiestas de pueblo. Galicia es una tierra en la que estas últimas están fuertemente arraigadas y en la que, como no podía ser de otra forma, destacan las de carácter gastronómico.

Con una gastronomía tan importante como es la gallega, la relevancia de sus fiestas no es menor. Cada año, miles y miles de gallegos y foráneos se desplazan de un punto a otro de la comunidad para presenciar los festejos locales y deleitarse con sus platos tradicionales.

Pese a que algunas festividades ya se han realizado, como puede ser la Festa do Queixo de Arzúa o la Feira do Cocido de Lalín, el calendario veraniego viene repleto de celebraciones en las que ponernos las botas. A continuación, algunas de las más destacadas.

Festa do Albariño de Cambados

Fiesta del Albariño en Cambados / NOE PARGA

La Festa do Albariño de Cambados es una de las fiestas del verano en Galicia. Se celebra en el municipio pontevedrés de Cambados y este año se celebrará entre el 31 de julio y el 4 de agosto.

Durante la celebración, se escogeran los mejores vinos entre los cientos de bodegas que se presentan a las catas, además de otras geniales actividades que se realizarán a lo largo de la programación.

Festa do Pulpo de Carballiño

Otra de las festividades gastronómicas de referencia en Galicia es la Festa do Pulpo de O Carballiño. Esta celebración con más de 50 años recorre la historia y las tradiciones del pueblo ourensano y hace honor al oficio de pulpeir@, eje central de la fiesta.

Se celebrará el próximo 11 de agosto en el parque municipal donde los pulpeiros y pulpeiras instalarán sus calderas con el fin de atender la demanda de vecinos y visitantes. Un día ideal para degustar el pulpo y otros platos tradicionales de la gastronomía gallega.

La tapa más grande de pulpo en la Praza Maior de O Carballiño / BRAIS LORENZO

Festa do Mexillón e do Berberecho en Vilanova de Arousa

Festa do Mexillón e do Berberecho de Vilanova / IÑAKI ABELLA DIÉGUEZ

La Festa do Mexillón e do Berberecho en Vilanova de Arousa también es una de las fiestas gastronómicas imprescindibles en Galicia. Un clásico del verano que el año pasado se celebró entre el 10 y el 13 de agosto y, aunque este año todavía no confirmado, se espera que tengan lugar entre el 8 y el 11.

Los que se decidan por esta fiesta gastronómica podrán degustar los productos estrella de la ría de Arousa en una carpa situada en el Xardín Umbrío. Los protagonistas, como su propio nombre indica, serán el mejillón y el berberecho, que serán presentados en varias formas: al vapor, en empanada, en salsa... No te los pierdas.

Festa do Marisco de O Grove

Una fiesta que te hará salivar es la Fiesta del Marisco de O Grove, declarada de Interés Turístico Nacional y que cada año reúne a visitantes de toda la península para degustar exquisitos mariscos a precios populares.

Son ya más de 60 ediciones en la que la península grovense presume de la incomparable calidad de su marisco. Acércate a conocerla en el mes de octubre.

Festa do Pemento de Herbón en Padrón

Fiesta del Pimiento de Herbón (Padrón) / Xoán Álvarez

Sin ser marisco, otro producto que se te viene a la mente cuando piensas en gastronomía gallega son los pimientos de Padrón, que también cuentan con su propia fiesta en su municipio: Festa do Pemento de Herbón, parroquia realmente originaria de estos pimientos.

Se trata de una fiesta gastronómica que este año se celebrará, en principio, el sábado 3 de agosto en la parroquia de Herbón. También está declarada Fiesta de Galicia de Interés Turístico y nos permitirá degustar gratuitamente de los tan afamados "pementos de Padrón".