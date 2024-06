Los cinceles gallegos que dan la vuelta al mundo

Dentro del oficio, existen historias y experiencias que tienen sello internacional. Francisco Castro es de Sanxenxo y tiene 39 años, actualmente trabaja como autónomo como tallador de piedra. Hace ocho años, le llegó una llamada que cambiaría su vida para siempre. Era el Capitolio de Estados Unidos, querían al tallador sanxenxino para formar parte de su equipo de restauradores para la sede del Congreso de los Estados Unidos . “La verdad es que cuando empecé nunca me lo hubiese esperado”, admite.

La historia de Francisco y la cantería empezó a sus 18 años cuando corría el año 2000. Decidió ingresar en la Escola de Canteiros “porque no tenía ni el graduado escolar”, asegura a este diario entre risas. “Detestaba estudiar, y como mi padre tenía una marmolería, decidí meterme”, rememora.

Francisco indica que pasó aproximadamente 12 años en la Escola. “Primero estuve de alumno, luego me dieron una beca y trabajé de operario durante un tiempo. Cuando acabé allí, me di de alta como autónomo y estuve cuatro años trabajando aquí, en mi taller”, señala el cantero.

Después de esa etapa, a Francisco le llegó la inesperada oferta de trabajo. “En el 2016, me contactó la Escola para ir a trabajar para el Capitolio de Estados Unidos, y me embarqué. Estuve allí tres años y medio”, afirma Francisco. “Al mes de ir tuve que volver porque iba a nacer mi hijo”, indica.

El cantero señala que, durante su estancia en Estados Unidos, las labores que realizó fueron fundamentalmente de restauración. “Sobre todo trabajábamos en la zona de la fachada del edificio. Sacábamos un trozo de mármol que estaba deteriorado y metíamos una pieza nueva. Allí no tienen mucho conocimiento sobre la piedra y tuvimos la ocasión de experimentar mucho. Fue una gran experiencia”, apostilla Fernando, que señala que todavía le encomiendan algún que otro encargo. “El año pasado estuve haciendo 38 piezas para ellos”, señala.

Fernando asegura que hoy “no se puede quejar de trabajo”. “Al principio sí que me fue complicado empezar, sobre todo por el tema de buscar clientes. Pero ahora estoy en una buena etapa”, asegura el cantero, que indica que, aún así, el volumen no es demasiado elevado dado el carácter tradicional del sector. “Yo me dedico, sobre todo, a la escultura. En lo que llevamos de año, habré firmado 15 facturas. Me llegan encargos para tallar santos, vírgenes, cruceiros... Ahora mismo, estoy trabajando en un Poseidón para un mascarón de proa”, señala.

En cuanto al futuro de la cantería gallega, Francisco se muestra optimista. “Yo no veo que el trabajo esté en decadencia ni mucho menos”, asevera el cantero, que afirma que no dudaría en recomendar el oficio a la gente joven. “Creo que ahora hay bastantes oportunidades. Tenemos mucho trabajo en temas de restauración y patrimonio y falta mucha mano de obra en el sector”, señala.