El mes de julio empieza con altas presiones y temperaturas en ascenso Galicia: así será el tiempo esta semana

Mañá, primeiro día de xullo, Galicia queda baixo a influencia do anticiclón con fluxo do nordés

⛅️ de nubes baixas -> 🌤️ ☀️; bancos de néboa matinais no interior

🌡️ mín sen cambios e máx 📈, sobre todo en Pontevedra

Vento do nordés, frouxo no interior e moderado no litoral pic.twitter.com/l3cHlVdJ7j