El verano no acaba de instalarse en Galicia: un nuevo frente cambiará el tiempo este sábado

Bo día! Poucos cambios no tempo previsto para este día. O ceo irase abrindo a medida que avance a mañá e pola tarde toda #Galicia gozará de ceo despexado.



Temperatura máxima en torno aos 30ºC no sur, algo por debaixo dos 25ºC no terzo norte. pic.twitter.com/LUReQ995jd