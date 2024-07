Catro días de troula con Grande Amore, orquestras e o Desfile Valeiro

O Concello de Pontecesures celebra desde hoxe venres, 5 de xullo, ata o luns, as súas festas do Carme, catro xornadas cheas de actividades pensadas para todos os públicos e idades. Entre os eventos máis destacados atópanse a actuación de Grande Amore e o tradicional Desfile Valeiro.

Os festexos principian hoxe cunha noite vibrante na que o grupo punk valgués Satenta e Grande Amore subirán ao escenario para deleitar o público coas súas actuacións. A apertura promete unha noite chea de enerxía e boa música.

O sábado, a partir das 22:00 h, a verbena estará a cargo da orquestra Player’s e Furia Nova, que se encargará de manter o ánimo festivo alto co seu repertorio variado e dinámico.

O domingo, 7 de xullo, será o día grande das festas na honra da virxe do Carme. As actividades comezarán cun pasarrúas a cargo da Asociación Cultural Algueirada, enchendo Pontecesures de música e cor desde primeiras horas da mañá. Ás 18:00 horas, terá lugar o esperado Desfile Valeiro, seguido ás 18:30 horas por unha misa solemne cantada polo Coro da Asociación Cultural Pontecesures. Posteriormente, a Banda de Música de Padrón ofrecerá un concerto que promete ser memorable.

A verbena do domingo estará en mans da orquestra Capitol, que animará a noite coa súa música. Desde a unha da madrugada, os DJs Iván e Chito tomarán o relevo para manter a festa viva ata que o corpo aguante, asegurando unha noite chea de baile e diversión.

O fin de festa, na honra a San Antón, celebrarase o luns cunha xornada dedicada aos máis pequenos. Haberá unha festa infantil con inchables, ofrecendo diversión e entretemento para os nenos. A celebración culminará co espectáculo do clown Peter Punk, que promete sacar sorrisos e pechar as festividades cun toque de humor e alegría.