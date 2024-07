La seguridad gallega pide al Gobierno reforzar la protección de los edificios contra el fuego

La Axencia Galega de Emerxencias (Axega) registró siete incidencias al día relativas a incendios urbanos durante 2023, lo equivalente a 2.370 durante todo el año. Las tipologías que engloban estos casos comprenden un amplio abanico de situaciones, como fuegos en viviendas, bajos o galpones, entre otros. Este número corresponde a los avisos que llegaron al teléfono del 112 y se convirtieron en incidencia real, es decir, que necesitaron una movilización de medios.

A este respecto, la Axega detalla a este diario que “hay una parte de estos números que acaban al final en falsas alarmas”. Con todo, hay ocasiones en que los incendios urbanos no se quedan en la anécdota y terminan por arrasar edificios enteros. En Galicia, esto no está fuera de la orden del día. Ejemplo de ello es el fuego que calcinó dos bloques de viviendas en el municipio lucense de Rábade hace escasos dos meses o el incendio del pasado octubre en un inmueble del barrio de As Travesas, en Vigo, originado por un fallo en el cuadro eléctrico. “Lo cierto es que no tenemos una normativa que tenga una exigencia acorde a la del resto de países de Europa”, explica Andrés Pedreira, el director del Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio, una plataforma creada recientemente por doce compañías españolas del ámbito de la ingeniería civil y de la seguridad, entre las que figura la Asociación de Empresas y Expertos de Seguridad de Galicia (Aesga). “Desde el incendio de Campanar, en Valencia , no se ha dado ningún paso para revisar la regulación”, indica el representante del ente, que asegura que es imperativo reforzar el reglamento de prevención actual, algo que reclaman al Gobierno.

Una normativa “insuficiente”

Dentro de la prevención de incendios en los edificios, Pedreira hace especial énfasis en el papel que juegan los materiales que componen las fachadas a la hora de favorecer o frenar la propagación del fuego. El Código Técnico de Edificación (CTE) actual permite revestir las caras exteriores de las construcciones de media altura o más de 18 metros con elementos parcialmente combustibles, como los llamados “tipo B” o “tipo C”, según la Clasificación Europea de Reacción al Fuego de los Materiales. Esta clase de componentes, a pesar de ser poco inflamables, sí que pueden contribuir en gran medida a la extensión de las llamas en un bloque de viviendas. “En el resto de Europa, la exigencia es mucho mayor y no permiten el uso de este tipo de materiales para las fachadas. Hay que tener en cuenta que la propagación de incendios en edificios es seis veces más rápida que en el 1950”, asevera el director del Observatorio, que también critica que el CTE no haga mención alguna a los edificios de alto riesgo o de difícil evacuación.“Hay sitios, como las residencias de ancianos u hospitales, que carecen de tratamientos especiales en la regulación y están igual de expuestos”, apostilla.

La situación gallega

Pedreira asegura que los materiales inflamables también están muy presentes en las edificaciones gallegas. “Al haber tanta humedad en el territorio, es muy usual que los propietarios optan por aislar sus viviendas de ladrillo y de cemento con un Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) optan por la solución más económica; es decir, la que implica el uso de aislamientos combustibles”, afirma el director del Observatorio, que incide, en este sentido, en la alta antigüedad del actual parque de viviendas. “Los edificios tienen 45 años de media y la mayoría necesitan mantenimiento para aislarlos contra el frío”, indica.