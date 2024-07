La carrera de fondo de los ‘predocs’: vocación y (mucha) paciencia

Vocación y mucha paciencia son dos de los requisitos fundamentales para sacar adelante el doctorado, un periplo académico al que muy pocos universitarios optan. Implica una dura carrera de fondo de, como mínimo, cuatro años de esfuerzo y perseverancia. Cinco investigadores predoctorales del Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais (CRETUS), en Santiago de Compostela, atienden la llamada de este diario para contar de primera mano el duro periplo de la tesis doctoral.

Aunque pertenecen al mismo grupo de trabajo, cada uno tiene líneas temáticas diferentes, que van desde asuntos de sostenibilidad hasta tratamiento de aguas. Eso sí, todos coinciden en que ninguno se esperaba acabar en el mundo de la investigación.“No es el típico trabajo al que te quieras dedicar desde pequeñita, aunque, en mi caso, mis padres ya me decían por aquel entonces que era demasiado curiosa”, explica la pontevedresa Sofía Estévez, que indica que estas oportunidades suelen aparecer a lo largo de la etapa académica.“El covid me pilló justo cuando estaba elaborando mi Trabajo de Fin de Máster. En aquel entonces, me contrataron como investigadora en un proyecto europeo. Me gustó y luego decidí meterme a hacer la tesis”, señala.

Sofía lleva algo más de tres años trabajando en su doctorado y se encuentra enfilando la recta final antes de concluir. “Lo cierto es que estoy bastante nerviosa.Al final esto es así”, apostilla la predoc, que asegura que el periplo de la tesis es una auténtica “montaña rusa” de emociones. “Aquí siempre hay muchos altibajos. Hay momentos de verdadera tensión, pero siempre llega esa calma que te permite disfrutar de la investigación”, dice la pontevedresa. “Creo que si alguien no tuvo ningún momento malo anímicamente durante el doctorado es que, realmente, no lo estaba dando todo”, reflexiona. A pesar de ello, Sofía no se arrepiente. “Es un mundo muy dinámico que te abre muchas puertas y te da muchas oportunidades para aprender y crecer como persona”, indica.

“Somos personas normales con tiempo libre; quiero decir, este año fui a O Son do Camiño” Sofía Estévez — 'Predoc' de Pontevedra

Pero lo cierto es que hacer el doctorado implica un fuerte sacrificio durante el tiempo que dure su elaboración, es decir, un mínimo de cuatro años. “Le suelo dedicar aproximadamente diez horas al día. Es como un trabajo”, afirma Sofía, que, con todo, desmiente ese cliché de sacrificio extremo que gira en torno al mundo académico. “Somos personas normales y tenemos tiempo libre; quiero decir, este verano fui al O Son do Camiño”, apuntala entre risas.

La investigadora asegura que la gente tiene dos visiones distintas de los predocs. “Por una parte, hay gente que se sorprende y dice ‘¡wow, qué fuerte!’. Pero también hay alguno que se apiada y piensa ‘pobre, con lo que estudia y lo poco que debe cobrar...’”, se lamenta Sofía, que indica que “hay bastante ignorancia al respecto”.

“Defendí el doctorado hace un mes. Ahora estoy viendo qué hacer, pero me gustaría seguir investigando” Jorge González — Doctor de Celanova

Del grupo de investigadores, uno ya defendió su tesis el pasado mes de mayo.Jorge González, natural de Celanova, confiesa que acabar le hizo ilusión, pero de manera moderada. “Siempre fui muy estable emocionalmente”, afirma el investigador, que indica que todavía no tiene nada decidido sobre su futuro. “Ahora estoy cubriendo una vacante de profesor enel campus de Lugo, pero lo tengo como algo provisional.La verdad es que me gustaría seguir investigando”, señala.

“Los investigadores que se van a trabajar fuera siempre terminan por volver en algún momento” José Luis Ares — 'Predoc' de A Coruña

Para poder realizar sus doctorados, los cinco investigadores coinciden en que nada sería posible si no fuera por las becas. “Tendríamos que depender económicamente de nuestros padres. Sería insostenible”, apostilla el coruñés José Luis Ares, que comenzó a preparar la tesis hace seis meses después de terminar su máster. “Te da mucha estabilidad durante los años que desarrollas el doctorado”, señala.

A propósito de esto, José Luis asegura que no es nada sencillo conseguir una beca. “En España hay poca oferta, lo que hace que los requisitos sean exigentes”, apunta el investigador, que destaca que ello hace que la competitividad del sector sea muy alta.“Hay mucha más presión que en el mundo privado. Tienes que estar todo el tiempo publicando para llenar currículum y seguir poder optando a las bolsas para investigadores”, indica.

En este sentido, José Luis afirma que la alta exigencia y dificultades para optar a una beca produce cierta “fuga de cerebros” entre los investigadores nativos.“Muchos optan por irse fuera, ya sea en el ámbito público o privado, porque hay mejores condiciones”, apuntala el doctorando, aunque advierte: “También creo que la fuga de cerebros es muy relativa. Gran parte de la gente que se va termina volviendo en algún momento a trabajar aquí”, dice.

“En nuestro país es difícil dedicarse a la investigación porque las bolsas de estudio son muy bajas” Isabela Narváez — 'Predoc' de Colombia

Con todo, Galicia no deja de ser un destino predilecto dentro del ámbito científico internacional. Así lo constata la colombiana Isabela Narváez, que desembarcó en Santiago para terminar su máster a través de una beca.Actualmente, lleva aquí unos cuatro meses desarrollando su tesis.“Estudiaba en la Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, y me vine a Galicia por un convenio que había con la Universidade de Santiago de Compostela. Acabé el máster y me surgió la oportunidad de quedarme”, indica la investigadora, que lamenta que, en su país, la situación es mucho peor. “Aquí una beca te permite cuatro años de estabilidad; es como un contrato laboral normal, pero en Colombia pagan un sueldo muy mínimo, prácticamente de becario. Son demasiados gastos que dificultan establecerte.Está mucho mejor montado”, señala Isabela, que asegura que, cuando acabe el doctorado, intentará instalarse definitivamente en la comunidad.

“Cuando acabe, me volveré a Alemania, pero estoy segura de que me va a entrar mucha morriña” Sabrina de Boer — 'Predoc' de Alemania

Y es que Galicia tiene algo que cala en los investigadores extranjeros que se desarrollan aquí. Sabrina de Boer, natural de Alemania, llegó a la comunidad después de terminar sus estudios en Química en su país natal. Cuando acabó, optó a una beca europea y consiguió asentarse aquí hace aproximadamente cinco años. “Fue una gran oportunidad para aprender el idioma y conocer mundo”, destaca la científica, que se encuentra a punto de terminar su doctorado. “La verdad es que no sé muy bien qué hacer después de presentar la tesis. Por una parte, quiero retornar a Alemania y seguir como investigadora allí, pero sé que, de un momento a otro, la morriña va a acabar viniendo y querré volver a Galicia”, apostilla.