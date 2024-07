“Impor a rebaixa da xornada laboral sen estudo pode levar por diante moitas empresas”

O paro de xuño dinos que Galicia crea emprego e a maior ritmo que España. Pero tamén temos eivas como máis temporalidade e soldos máis baixos. Que explica isto?

As estatísticas laborais poden ter lecturas positivas e negativas segundo se queiran enfocar, pero os datos a 30 de xuño son moi positivos: estamos por baixo das 118.000 persoas nas listas de emprego, a mellor cifra da serie histórica, e co mellor dato de afiliación desde xullo de 2005. Temos eivas que corrixir, pero a tendencia é positiva. E sobre a temporalidade, estaría ben que o Goberno nos proporcionase datos afinados.

E sobre a precariedade? Vivimos en tempos onde traballar non garante chegar a fin de mes.

Debemos ter claro que quen crea emprego son as empresas, que venden bens e prestan servizos, e deben ter unha rendibilidade para pagar os salarios. Evidentemente nós defendemos empregos de calidade e en condicións axeitadas, algo para o que está a negociación colectiva. O que non hai que ir é a posturas de enfrontamento, porque se ao empresario lle vai ben iralle ben ao traballador. E aquí temos unha clase empresarial moi responsable con capacidade para xerar eses postos de calidade.

Que emprego crea Galicia?

En todos os sectores. O dos servizos ten moita potencia, ligada ao sector turístico e aos coidados das persoas, pero tamén teñen forza o sector primario, a construción... Vemos un dinamismo e un reparto sectorial do traballo en Galicia.

Mentres o sector servizos tira do traballo, o peso do emprego industrial segue por baixo das recomendacións da UE. Pero temos problemas para atraer industria.

Cando tes proxectos industriais de primeiro nivel, e estou pensando en Altri, e tes a xente que se opón a eles por cuestións ideolóxicas, pois iso casa mal. Temos que asumir que calquera actividade humana e industrial xera consecuencias no territorio e no medio, e do que se trata é de minimizalas. Debe haber unha Administración que controle o cumprimento dunha lexislación que está entre as máis estritas do mundo. Se partimos desa confianza clara en quen toma as decisións, que son técnicos, e na lexislación, temos que ter a tranquilidade de que serán proxectos respectuosos. Pero aquí temos un BNG que non apoia a política industrial por cuestións ideolóxicas e un PSOE que tampouco está moi orientado. Atraer industria a Galicia non debera ser obxecto de debate político.

Temos xente no paro ao mesmo tempo que moitos sectores sen man de obra. Que falla?

Cando entramos na consellería, nun proceso de escoita coa parte privada, detectamos unha escaseza de man de obra que afecta ademais a todas as empresas, independentemente do seu tamaño. Nestes momentos hai empresas que poderían medrar pero adían a decisión por falta de xente. Hai un desaxuste claro entre a oferta e a demanda que a Xunta ten que casar; ese é o noso obxectivo fundamental.

E para facelo queren usar a intelixencia artificial ( IA), co programa EMI. Xa deu resultados?

Dentro dos actores do mercado laboral está o servizo público de emprego da Xunta, con 54 oficinas e 400 orientadores. Temos máis de 117.00 parados pero hai escaseza de man de obra, así que aí é onde entra esta ferramenta, co convencemento de que en ámbitos como este a IA pode funcionar especialmente ben se somos quen de alimentala ben cos datos dos demandantes de emprego e das ofertas das empresas. Empezamos a traballar este ano con ela e queremos perfilar xa en 2024 uns 70.000 demandantes de emprego. E calquera persoa que busque traballo, non só os que están nas listas. E tamén lle podemos botar unha man a quen teña traballo pero queira mellorar.

Que pensa cando escoita: “A xente nova non quere traballar”.

Hai un cambio cultural co que temos que vivir, onde hai máis preocupación entre a xente de menor idade pola conciliación, polo tempo libre... O mercado ten que irse axustando a iso, pero tamén respectando a produtividade das nosas empresas. Pero eu son un convencido da capacidade de traballo dos galegos.

Que sectores teñen máis problemas para atopar persoal?

É moi extendido. E non podemos levar a idea de que só hai demanda en empregos pouco cualificados: hai demanda en traballos con salarios altos, medios e baixos. E aquí eu tamén digo que os traballadores deben ter certa flexibilidade para adecuarse un pouco ás ofertas: e non quero dicir que un licenciado en xornalismo sexa camareiro, pero si que se ten unhas competencias profesionais e as afina un pouco pode abrir un abanico de opcións máis alá dunha redacción dun xornal. Ese é tamén o labor da ferramenta de IA e enlaza directamente con outro dos grandes retos que temos: a formación. Hai que deixarse de formación de moita duración e ríxida e apostar por outra máis flexible e achegada á necesidade das empresas.

Preocupa a man de obra que marcha fóra de Galicia?

Nestes momentos Galicia está de moda e é unha terra de oportunidades para todos os que queiran volver, porque estamos xerando emprego, por razóns de estabilidade política, por clima, por territorio... A xente non sempre marcha por falta de oportunidades: se alguén se vai para mellorar a súa formación, paréceme ben, pero que saiba que aquí o acolleremos cos brazos abertos.

O mercado laboral está en pleno proceso de transformación. O Goberno quere rebaixar o horario laboral a 37,5 horas semanais pero a patronal non o ve claro. Cal é a proposta da Xunta ao respecto?

Consenso. O que non pode ser é que haxa un diálogo social onde a responsable da administración pública critique a unha das partes. Como se pode falar de reducir a xornada sen un estudo económico do impacto nos distintos sectores? Esa redución horaria imposta pode levar por diante bastantes empresas, sobre todo pequenas e medianas, porque hai que manter a mesma retribución baixando as horas, o que obriga a contratar máis e iso vai directamente ao custo. E se lle sumamos o absentismo laboral...

Fala de abstentismo. En España é alto e Galicia pechou 2023 cunha taxa superior á media. Hai algunha explicación a esta realidade?

O primeiro aquí é aclarar que, se alguén está en situación e incapacidade temporal, máximo respecto, faltaría máis. Pero nestes momentos España está entre os países con máis absentismo e Galicia é a terceira autonomía coa taxa máis alta. Hai empresas con máis do 10% de traballadores con algunha incapacidade, unha porcentaxe que nos ten que facer reflexionar e ser capaces de detectar fraude onde a haxa. Son cifras preocupantes porque é difícil manter unha empresa competitiva cun nivel de absentismo tan elevado.

E como se soluciona?

Sendo máis esixentes e estritos no control. Igual que facemos co seguemento da xente que se apunta nas listas do paro porque non lle queda outra pero non quere aceptar un traballo. Porque o noso obxectivo na consellería é chegar á xente que está buscando activamente emprego para axudarlle a atopalo.

O comercio tradicional e de proximidade está asfixiado polo negocio en internet. Debe protexelo a Administración?

En Galicia temos 24.000 comerciantes e é un elemento vertebrador das nosas cidades e vilas, así que esa é unha batalla que non podemos perder. Haberá que reformulalo e conseguir convertelo nunha experiencia de compra memorable e niso traballamos: estamos vendo como reconfigurar os centros comerciais abertos, ver que papel poden ter as prazas de abastos... Pero non é algo que dependa só da consellería. A Administración local debe xogar un papel importante.

Precisamente Santiago acaba de aprobar unha moratoria aos comercios turísticos. Preocúpalle?

Preocúpame claramente que cando falamos dun fenómeno económico de primeira magnitude como o Xacobeo e o Camiño, que xera moita actividade, pois vendamos temas como a saturación. Calquera que vaia ao Obradoiro verá que hai xente, pero non unha saturación. E a solución ao comercio polo miúdo de Santiago non creo que sexan prohibicións ou moratorias. Claro que me preocupa!

