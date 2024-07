Néstor Rego, reelegido líder de la UPG, ratifica su ideario: “Somos un partido comunista y patriótico”

El representante del BNG en el Congreso de los Diputados, Néstor Rego, fue revalidado ayer como secretario general de la Unión do Povo Galego (UPG) –la fuerza hegemónica de la organización frentista– en el XVI Congreso Nacional que la organización celebró este domingo en la compostelana Cidade da Cultura bajo el lema 60 anos de loita pola soberanía da Galiza e o socialismo.

Con esta reelección, Rego se convertirá en el líder más longevo al frente de la organización “comunista patriótica” de la que forma parte también la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. El histórico Paco Rodríguez, que continuará formando parte del secretariado político de la formación, ocupó el cargo durante doce años –entre el 2000 y el 2012–. Fue entonces cuando Rego accedió a la secretaría general de la formación, una plaza que mantendrá al menos hasta el próximo cónclave de la UPG.

Tras los buenos resultados cosechados por el Bloque en los últimos procesos electorales, especialmente en el caso de los comicios autonómicos del pasado mes de febrero, Rego celebró que este apoyo popular constituye “el triunfo de la constancia y la firmeza política e ideológica”.

Un éxito electoral que, en opinión del diputado nacionalista, dio la razón a quienes tras el cisma que el BNG sufrió en 2012 –con la marcha del colectivo liderado por Xosé Manuel Beiras– , sostuvieron que “la autoorganización” era el único camino posible. “Alguien pensó que a man bondadosa de la que hablaba Rosalía podía ser la izquierda española. Esa izquierda que en su momento se oponía a la OTAN y hoy la acepta. Nosotros nos reafirmarmos en aquellas palabras de Celso Emilio que apuntaban que nunca virá de fóra remedio ou esperanza y hoy el movimiento nacionalista gallego se encuentra en su mejor momento político y sindical”, celebró Rego.

Frente a los cientos de militantes que se congregaban en el auditorio del Edificio Fontán, el ratificado secretario general de la UPG reafirmó las tesis clásicas de la formación:“la lucha por la independencia de Galicia y la construcción de un proyecto socialista”. En este sentido, Rego llamó a mantener “la firmeza ideológica” en un contexto europeo en que las izquierdas se encuentran “cada vez más desarmadas” en el campo de la batalla por las ideas.

Así, tanto en su discurso como en las renovadas tesis políticas de la UPG se insiste en su repudio a “la OTAN, la Unión Europea y el imperialismo de unos Estados Unidos incapaces de aceptar la pérdida de la hegemonía mundial”.

Rego, ataviado con un pañuelo palestino, reiteró el apoyo de su organización a la lucha del pueblo saharaui y su rotunda condena al “genocidio” del pueblo palestino en la Franja de Gaza. “Del río hasta el mar, Palestina vencerá”, proclamó.

En términos de política nacional, Rego denunció que la situación de Galicia es hoy de “más dependencia, más expolio y más empobrecimiento”. Por eso, tanto en las renovadas tesis políticas como durante su intervención, llamó al fortalecimiento organizativo del nacionalismo y a “responder con decisión” ante los conflictos existentes actualmente en Galicia. “La gran apuesta hoy de los intereses económicos y especuladores es Altri, como en su momento lo fue la construcción de una central nuclear en Xove. Gracias al trabajo autoorganizado se logró que ese proyecto no saliera adelante. Sed conscientes de que en esta ocasión podemos hacer lo mismo”, vaticinó Rego.

En este contexto, el diputado nacionalista cerró filas en torno al proyecto del Bloque, incidiendo en la necesidad de que los discursos, también de la UPG, se dirijan “no solo a los nacionalistas”, sino “al conjunto del pueblo gallego”. El objetivo no es otro que más pronto que tarde el nacionalismo pueda pugnarle al PPdeG la hegemonía política en Galicia. No obstante, el diputado insistió en que la UPG no cejará en su empeño histórico: “Somos un partido comunista y patriótico. Solo dejaremos de luchar por la libertad de Galicia cuando la conquistemos”, concluyó.

“Ensanchar y cohesionar”

Justo antes de la intervención de Rego en la sesión de clausura del XVI Congreso Nacional de la UPG, tomó la palabra la líder del BNG, Ana Pontón, que llamó a “aprovechar el momento” tras los históricos resultados del pasado 18-F para “ensanchar y cohesionar más el nacionalismo”.

Para ello, la portavoz frentista reivindicó la necesidad de “acompasar la crítica y la autocrítica” en el seno del BNG con el objetivo de evitar “la discordia interna”. Así, Pontón, llamó a aprovechar toda la “experiencia” y los “conocimientos acumulados” de las “únicas dos organizaciones nacionalistas que han demostrado capacidad de permanencia” –en referencia tanto a la UPG como al BNG–para “incorporar cada vez más pueblo” al proyecto del Bloque.

Recordando al histórico militante nacionalista Bautista Álvarez, Pontón llamó a “combatir el izquierdismo infantil”, nocivo, a su modo de ver, para los intereses de la organización frentista, así como a poner en valor y en práctica la “generosidad mutua” entre los colectivos que forman el Bloque. “Hay que reconocer de dónde venimos, pero las organizaciones tienen que mirar siempre hacia el futuro, el BNG tiene que estar centrado en los retos que tenemos por delante y en lo que queremos para Galiza”, apuntó Pontón.

Esos retos pasan ahora por un proceso de acumulación de fuerzas orgánico que permitan a la formación encarar con optimismo el próximo ciclo electoral que se iniciará –en caso de no producirse un adelanto a nivel estatal– con las elecciones municipales de 2027. “El PP va a necesitar mucha tila”, bromeó.

Respecto a debates internos como si el BNG debe apostar abiertamente por la independencia de Galicia, Pontón reivindicó su defensa del derecho a la autodeterminación, aunque señaló que se debe “dilatar”el debate hasta que tenga un “sentido real”.