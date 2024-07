Galicia registra una agresión sexual múltiple cada tres días

Las violaciones múltiples se han convertido, influenciadas por la pornografía y los casos mediáticos como el de ‘La manada’, en un problema social contra la libertad sexual. Galicia registró el año pasado 114 delitos sexuales cometidos por dos o más responsables, lo que se traduce en uno cada tres días.

Así lo recoge el informe Delitos contra la Libertad Sexual, publicado recientemente por el Ministerio del Interior, en el que se contabilizan 3.185 agresiones de este tipo en España a lo largo de 2023. Estas cifras suponen un incremento del 14% en el caso gallego y del 7% estatal en esta tipología de delitos.

Galicia se situó el año pasado como la quinta autonomía con una menor tasa de delitos sexuales, con 3,4 casos por cada 10.000 habitantes, frente a los 4,5 de la media estatal. Con todo, estos datos no hacen que esta cuestión sea menos preocupante en la comunidad, que terminó el año con la notificación de 924 delitos contra la libertad sexual, un 28% más que en 2022.

De todos ellos, casi un tercio se correspondieron a agresiones y abusos sexuales, y en tres de cada diez casos hubo penetración. Asimismo, aumentó el número de delitos relacionados con menores de edad, produciéndose 34 contactos con menores a través de dispositivos tecnológicos y 43 relacionados con pornografía. Hay que tener en cuenta, además, que estos son los hechos de los que Interior tiene constancia, por lo que el número puede ser incluso superior.

En España, el número de delitos conocidos ascendió a los 21.825, concentrándose la mayoría de ellos en Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid. Entre las tres suman la mitad de las agresiones.

La mayoría de hechos se esclarecen

El informe publicado anualmente refleja que del total de hechos ocurridos en Galicia el 86,5% de ellos se esclarecieron. Mientras, en España este porcentaje desciende de manera notable y es que solo se clarificaron en el 78,1% de las ocasiones.

El año terminó con 555 detenciones o investigados en la comunidad gallega por delitos contra la libertad sexual, lo que supone un centenar más que en el ejercicio anterior.

El análisis no cuenta con información detallada del perfil de las víctimas y los agresores por comunidades, si bien sí proporciona información a nivel estatal. En este sentido, los datos recogidos por Interior reflejan que el 42% de las víctimas no llegan a los dieciocho años y que el 86% sobre el total son mujeres. Además, en siete de cada diez ocasiones víctima y agresor no se conocían.