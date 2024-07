¿Dónde está el verano? Esto es lo que se prevé en el tiempo en Galicia los próximos días

Mañá venres, Galicia recupera a influencia anticiclónica

🌤️ de nubes altas; de madrugada non se descartan precipitacións febles e illadas no extremo norte

🌡️ en 📉

Vento do norte virando a vento do nordés con intervalos moderados durante a tarde pic.twitter.com/fV0xBLhxqQ