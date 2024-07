“Non creo nas imposicións; eu defendo que o galego ten que gañar falantes por convicción”

Político da canteira municipal e da máxima confianza de Rueda, López Campos afronta varios retos nunha consellería de nova creación. Foxe de discursos triunfalistas e admite que o galego “está nunha encrucillada” como moitos outros idiomas que teñen que adaptarse ás novas demandas sociais e aos novos modelos de comunicación. Valora o bo momento da cultura galega e recoñece as dificultades dos mozos de acceder á vivenda

Aterrou na consellería coa ambiciosa proposta dun gran pacto pola lingua galega. Xa deu algún paso ao respecto ou quedou nunha simple declaración de intencións?

Ese pacto está enriba da mesa, por suposto. Houbo unha decisión clara e moi acertada do presidente de separar Cultura de Educación e de darlle visibilidade á lingua no propio nome da consellería. Rueda é partidario de establecer ese debate lingüístico, sen liñas vermellas. Hai que falar do maior patrimonio cultural que ten Galicia, que é a súa lingua, para tratar entre todos de mellorar o índice de falantes nunha sociedade cada vez máis complexa e que usa novas ferramentas de comunicación. Tamén temos que escoitar e ver que ocorre no ensino, aínda que eu creo que hai paz lingüística no eido educativo. Pero considero que si se poden reforzar as políticas no uso ordinario da lingua, tanto nas canles habituais como nas novas tecnoloxías. Aí hai percorrido. E sobre o pacto, pois segue enriba da mesa. Mantivemos reunións co Consello da Cultura Galega e coa Real Academia Galega e logo trasladarémolo á parte política.

Jesús Prieto

¿E cre que se pode ser optimista na parte política?

Sempre que hai diálogo hai que ter esperanza. Eu creo na capacidade de diálogo, porque veño da administración local, onde se dialoga a diario. Hai que estar á altura. Vexo o PSOE máis sensato e sensible neste tema, pero co BNG pode ser máis difícil, logo de escoitar no congreso da UPG falar de novo de monolingüismo e políticas anticuadas.

¿Está en perigo o galego?

O galego está nunha encrucillada. Temos un reto por diante, porque as linguas que non sexan quen de adaptarse as novas demandas sociais, sobre todo no tecnolóxico, van a ter problemas no futuro. As canles de comunicación mudaron, como en calquera outro ámbito da vida, e temos que estar moi alerta a ese entorno cambiante e apostar por iniciativas para que quen se queira achegar ao galego poida facelo sen problema, como o Proxecto Nós.

Os estudos din que a mocidade sabe galego pero non o fala. ¿Como se pode incentivar o seu uso?

Penso que o prestixio do galego no eido laboral está conseguido. A min encántame ver actores e actrices, futbolistas, políticos ou médicos falando en galego. O que temos que intentar é que a xente nova teña inquedanza polo galego. As enquisas dinnos que saen do instituto sabendo galego e sendo bilingües, pero que no seu día a día non o utilizan tanto como nos gustaría, aínda que máis do 50% afirma falalo. Hai que buscar ferramentas e ao mellor unha delas son as redes sociais. Non é só que os mozos vexan o galego como algo normal, senón como unha das mellores herdanzas que recibimos.

¿Está aberta a Xunta a cambios no decreto do plurilingüismo?

O decreto foi unha decisión cuxo fondo segue vixente. Eu non creo nas imposicións; eu defendo que o galego debe gañar falantes por convicción. E para iso é fundamental a convivencia entre as linguas cooficiais e, se pode ser, nos centros trilingües garantir ese terzo en cada un dos idiomas. A partir de aí pódense buscar fórmulas para que o galego teña certa discriminación positiva. Nós non temos liñas vermellas.

Un dos retos que fixou foi adiantar a idade de emancipación dos mozos, pero os galegos seguen sendo dos que máis tardan en marchar da casa. Por que?

É certo que ao mellor inflúe a propia forma que temos de entender os galegos o noso entorno e a familia, eses valores máis arraigados na nosa sociedade. Pero en todo caso é unha cuestión que temos que encarar por dúas vías: traballo e vivenda. No traballo estamos nos mellores índices de emprego da nosa historia. O maior reto é a vivenda e o presidente fai fincapé nel todas as semanas no Consello . Temos o compromiso de construír 4.000 novas vivendas nestes catro anos e hai que buscar mecanismos que permitan habilitar solo nas cidades e grandes vilas.

A vivenda non é a súa competencia, pero impacta na mocidade.

Cando o presidente creou a consellería, quería que lingua e xuventude fosen moi transversais.

Escoitamos moito que os mozos non queren traballar. É así?

Son tópicos. A xente moza quere traballar, pero de forma distinta que antes, cando había traballos máis físicos. Hoxe temos as xeracións mellor formadas da nosa historia, que buscan alternativas nun mercado laboral que é distinto, e iso é o que seguramente lle custe entender á xente de certa idade. Que poida haber traballos creativos, nas redes sociais, na programación... Os mozos queren traballar, pero mudou a forma de entender a vida: xa non viven para traballar, traballan para vivir, e poñen por diante a calidade de vida sobre o traballo e incluso sobre o salario.

A cultura galega é un mundo moi diverso co que xa leva varias xuntanzas. Que lle piden á consellería?

Visibilidade. Recibiron moi ben a separación de Educación para crear unha Consellería de Cultura específica. Temos un talento enorme e estamos facendo cousas extraordinarias en todos os ámbitos: audiovisual, literatura, artes escénicas, cultura popular, música... A cultura é un sistema tractor no territorio e ademais xera actividade económica: supón máis do 3% do PIB galego e emprega directamente a máis de 36.000 persoas. E o que nos pide o sector non é unha cuestión orzamentaria senón que facilitemos un ecosistema propicio para que a xente siga creando. Nesa liña, estamos inventariando todas as infraestruturas culturais de Galicia para coñecer exactamente cales son os nosos contedores culturais.

Cales son os piares da Estratexia de Cultura ata 2030?

Unhas das cuestións fundamentais é a accesibilidade. Aprobamos un proxecto de lei de cultura inclusiva e accesible, pioneiro en España e en Europa, que aborda esa accesibilidade en dous ámbitos: o do consumidor, para eliminar barreiras físicas, intelectuais ou territoriais, e o do produtor, ao que se lle eliminan todas as barreiras para poder crear. A cultura galega está nun momento extraordinario, hai interlocución con todos os sectores e dispoñemos dunha estrutura que nos permite sentar, escoitar, mellorar e optimizar recursos.

Seguen coa idea de converter Galicia en plató de rodaxe?

Ese é o obxectivo da Film Comission que queremos pór en marcha a través de fondos europeos. O retorno da industria audivisual nese sentido é enorme: por cada euro investido tes un retorno moi grande porque é moita xente consumindo aquí durante moito tempo. E logo está a repercusión a nivel de promoción e publicidade. Galicia é un escenario fantástico para rodar.

Están traballando xa no Xacobeo 2027 ou é pronto?

Por suposto! Temos o Plan Catedrais, dotado con 38 millóns, para que a rede de catedrais galegas estea en pefecto estado para 2027. E tamén traballamos co Arcebispado para planificar actuacións en igrexas e contornas de especial valor patrimonial. E sen esquecer a declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade. Temos dous Xacobeos, en 2027 e 2032, e todo o que fagamos agora repercutirá en ambos. E quero agradecer ao Ministerio de Cultura a sensibilidade que tivo para declarar evento de especial interese o Xacobeo 2027, o que poderá beneficiar a empresas a nivel fiscal.

Se dispón dun millón de euros: prefire traer os Rolling Stones ou investir nunha rede de teatro local?

Iso non chegaría para traer os Rolling Stones! [ri] Pero penso que o modelo mixto que temos agora funciona. Os festivais trasmiten unha imaxe de Galicia moderna e punteira, atraen visitantes e dan unha alternativa de lecer. Pero en ningún caso sería sustentable ese modelo se non temos atendido o tecido cultural galego. Ten que haber un equilibrio.

Por que cre que o presidente Rueda confía tanto en perfís de alcaldes para as consellerías?

Rueda ten a vantaxe de que pasou por todos os estamentos da administración e da política, e coñece especialmente ben toda a maquinaria da municipal. E creo que entende que a política local é a mellor universidade que pode ter un político. Mellor nos iría neste país se todo o mundo que chega a postos de responsabilidade pasase antes pola Administración local.

“Estorbo o menos posible” José López Campos foi 13 anos alcalde da Estrada, entre 2011 e 2024, e declárase un “municipalista” convencido. Agora leva uns meses na consellería e recoñece que aínda recibe algunha chamada do Concello en busca de consello, aínda que poucas. “Eu teño unha máxima que por desgraza non todos aplican en política: hai que saber chegar aos sitios e tamén saber marchar. Todo ten un ciclo e se finaliza ben é bo para todos: partido, administración e para as propias persoas. Fixen unha transición fantástica na Estrada, teño unha gran relación co alcalde e os concelleiros e procuro estorbar e molestar o menos posible. Eu non fixen ningunha chamada e algunha deles recibín, pero non moitas”.

