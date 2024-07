Rueda, sobre la tasa turística que reclama Santiago: "Estamos estudiando el documento”

La Xunta estudia la propuesta presentada por el Concello de Santiago para implantar una tasa turística que compense los gastos extraordinarios que generan los visitantes en la ciudad. En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno autonómico, el presidente, Alfonso Rueda, confirmó que su Ejecutivo se encuentra ya inmerso en ese análisis. “Tengo que agradecer que por fin tengamos un documento sobre el que poder pronunciarnos”, subrayó.

“Estamos estudiándolo”, añadió Rueda, que recordó, en la línea de lo expresado la semana pasada cuando fue cuestionado sobre el asunto, que, si el gravamen sale adelante, no será con una “habilitación ad hoc” para un concello en particular, sino con una norma “general” para que el municipio que lo desee pueda implantar su propia tasa, una opción, que no ve “mayoritaria”, pero que sí “debe ser contemplada” por la Xunta. “Estamos en ese análisis, puesto que es una decisión que tiene su trascendencia y sus consecuencias”, afirmó el jefe del Ejecutivo gallego. “Ya le dije a la alcaldesa que tardaríamos menos en responder de lo que el Concello tardó en enviarnos la documentación”, zanjó.

Entre 1 y 2,5 euros por noche

El documento presentado a la Xunta por Raxoi contempla que el tributo oscilaría entre 1 y 2,5 euros por persona y noche y "tendrá excepciones de aplicación a semejanza de otros impuestos implantados en otros territorios". La tarifa, que sería cedida al Concello de Santiago, partiría de 1 euro por pernoctación en los establecimientos de menor categoría, como hostales, pensiones o cámpings.

Los visitantes solo pagarían por los seis primeros días que se quedasen en la ciudad, aún cuando permaneciesen más tiempo en ella. Entre los colectivos que estarían exentos de pagar el gravamen estarían los menores de edad.