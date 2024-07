Una especie exótica invasora crece en los márgenes del Tambre

Decenas de especies exóticas invasoras amenazan la biodiversidad biológica gallega. Una de ellas es la Tradescantia fluminensis, una planta ornamental que procede de Brasil más conocida como oreja de gato o amor de hombre y que crece en zonas húmedas y sombrías. La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) ha detectado su presencia en una zona del río Tambre muy próxima a la Rede Natura 2000, en concreto en los molinos de Lens, en el municipio de Ames, donde intervino ayer para eliminarla.

“É unha das especies máis problemáticas que atopamos á beira dos cursos fluviais en Galicia e ten moito impacto cando se espalla de forma incontrolada polas ribeiras”, asegura Paco Bañobre, educador ambiental de Adega, que ayer participó en la retirada de la oreja de gato que crece en ese punto del margen del río Tambre. La actuación se enmarca en un proyecto financiado con fondos europeos que contempla iniciativas similares en los ríos Tea, Limia, Arnego y Bibei.

La elección de ese tramo del Tambre a su paso por Ames tampoco es casual.Adega lleva tiempo reclamando a la Xunta que cuando amplíe la Red Natura 2000 incluya ese trecho del río porque, como apunta Bañobre, tiene unos “valores naturais moi salientables”. Además en los molinos de Lens crecen dos plantas presentes en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas, catalogadas como vulnerables: la Selinum carvifolia y la Elona quimperiana –o caracol de Quimper–.

Es difícil determinar con exactitud cuántas especies invasoras exóticas amenazan en estos momentos la flora gallega. Algunas son ya muy conocidas, como la hierba de la pampa o la acacia mimosa, cada vez más presentes en Galicia y sobre las que llevan tiempo alertando las asociaciones ecologistas. Otras crecen en el anonimato más absoluto ocupando el espacio en el que antes medraban especies autóctonas. Pero, como puntualiza Paco Bañobre, tampoco hay consenso sobre lo que es una especie invasora, categoría en la que Adega tiene muy claro que se clasifica el eucalipto. “Hai estudos que así o demostran, pero non está catalogada oficialmente como tal, polo que se pode plantar e transportar”.

“Son plantas ás que non lles podemos quitar os ollos de enriba, porque cando chega unha especie invasora e se instala no territorio xa non hai volta atrás, é practicamente imposible erradicala”, advierte.