Los bancos con las mejores vistas de Galicia según la revista Escápate

Hablar de Galicia es hablar de ríos, cascadas, los 1.500 kilómetros de costa, los innumerables acantilados, los bosques y parques naturales. El paisaje natural que posee Galicia es único en el mundo, lo que convierte a la comunidad en un lugar con un encanto natural especial. Pararse a contemplar todo lo que nos rodea es más que necesario.

Y es que, a lo largo de Galicia hay numerosos bancos colocados en diversos puntos de la comunidad que son un gran reclamo turístico por sí mismas. Estos bancos estratégicamente ubicados permiten a los visitantes disfrutar de panorámicas espectaculares mientras se relajan en un entorno natural.

Banco de Loiba

En los acantilados de Loiba, en Ortigueira, donde se encuentra uno de los paisajes más salvajes de la costa gallega, se ubica el que es popularmente conocido como "el mejor banco del mundo".

En 2009 un vecino del municipio de Loiba colocó un barco de madera para contemplar las vistas. Poco después, unos músicos escoceses que acudieron al Festival de Ortigueira escribieron en el respaldo 'The best prank of the world', aunque realmente el banco se popularizó cuando el fotógrafo Dani Caxete tomo una instantánea del lugar que le permitió obtener en el año 2015 una mención especial en un concurso organizado por la UNESCO. Todo esto convierte a este banco en uno de los miradores más espectaculares de Galicia.

Banco de Cedeira

Cerca de la ciudad de Vigo, en Redondela se encuentra este banco de madera sobre una enorme roca con vistas a toda la Ría de Vigo en el conocido como mirador del Campo da Rata. Desde aquí se pueden ver las islas Cíes, la isla de San Simón o el puente de Rande. La panorámica que ofrece ha convertido a este banco en uno de los principales atractivos turísticos de Redondela.

En el respaldo del propio banco se puede leer la inscripción "Galiza it's different". Desde su instalación en el año 2015, el banco sufrió numerosos ataques vandálicos y tuvo que ser colocado de nuevo en varias ocasiones.

Banco de Noalla

Desde Punta Faxilda se puede contemplar una puesta de sol única. Y es que, esta zona es un balcón natural rodeado de escarpados acantilados que ofrece una de las mejores panorámicas del Atlántico en el concello de Sanxenxo. Desde aquí se puede ver la isla de Ons, Sálvora o las Cíes.

A finales de 2016, se colocó un banco para que los viajeros pudieran sentarse y disfrutar de uno de los atardeceres más impresionantes de la costa gallega.

Banco de Monte Ventoso

A 246 metros de altura se encuentra el mirador Monte Ventoso con vistas a la playa Doniños, la costa de Covas y el cabo Prior. La panorámica desde este punto de Ferrol no ha pasado desapercibida y en 2017 un vecino instaló un banco hecho con palés. Desde su instalación el banco se ha convertido en un reclamo turístico donde pararse a disfrutar de las vistas.

Banco de Monte Castelo

En el año 2015, la Comunidad de Montes de Landrove, en Viveiro, estrenó un banco sobre el mirador de piedra del Monte Castelo. Desde el banco, la belleza de la ría de Viveiro y el valle de Landrove se quedan a nuestros pies. Para acceder a él hay que realizar una caminata de 11 kilómetros, aunque la recompensa y las vistas bien lo merecen.

Banco de Nogueira de Ramuín / Turismo Ribeira Sacra

Banco de Nogueira de Ramuín

"O meior banco da Ribeira Sacra". Así destaca en el respaldo de este banco instalado en el 2017 en el Miradoiro do Pé do Home, desde donde se puede disfrutar de unas vistas inmejorables de la Ribeira Sacra.

Desde el banco de Nogueira de Ramuín se puede disfrutar de la Curva de A Ferradura, los viñedos colina abajo, el embarcadero de San Estevo y los grandes protagonistas de la Ribeira Sacra, los Cañones del Sil.

Banco Budián / Turismo de Zas

Banco de Budián

En el ayuntamiento coruñés de Zas se encuentra el banco de Budián. Un mirador panorámico diferente que ofrece paz, relax y sosiego.

El banco se encuentra en plena Ruta del Agua de Zas y cuenta con unas vistas espectaculares a la cascada de Budián. Además del encanto del entorno natural en el que se encuentra, cuenta con un mensaje en el respaldo que da un mayor significado al mismo: "Aperta, enxebre, orballo, bico, quérote... Galicia fascina, o galego enamora".