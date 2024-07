¿Qué fiestas hay este fin de semana cerca de Santiago?

Este viernes, 19 de julio, arrancan en Santiago las Fiestas del Apóstol con el pregón de la chef Lucía Freitas. Los festejos, unos de los más esperados y que más gente reúnen en toda la comunidad no son los únicos de los que se podrán disfrutar durante estos días.

Las fiestas del Santiaguiño do Monte en Padrón, la feria Medieval de Noia, el cierre de las fiestas del Carmen en Camariñas o las Carrilanas de Esteiro son algunas de las múltiples opciones que tienen los gallegos para disfrutar durante este fin de semana.

Santiaguño do Monte

Las fiestas do Santiaguiño do Monte de Padrón continúan este viernes con la Edición Sar de Tramo polo Miño con artistas locales noveles de Galicia, Sevilla, Cataluña y Madrid. Además, y aparte de exhibición de artes marciales y animación, a las 23.00 horas actuará el grupo Dios ke te crew y luego, La Yaya DJ.

Festa do Santiaguiño do Monte en Padrón / JUAN MARTÍNEZ

Ya para el sábado 20, De Ninghures, Fillas de Cassandra y A Rapariga DJ llenarán de música la localidad padronesa desde las 22.30 horas en el Campo do Souto.

El lunes, Teatro do Andamio representará la obra 'A verdadeira historia dos tres porquiños e o lobo feroz' a las 21.30 horas en el paseo do Espolón; y el martes se podrá disfrutar del espectáculo de magia 'Oh, Circo' de Cayetano Lledó.

El miércoles 24, a las 18.00 horas, tocará el grupo folclórico Rosalía de Castro, y durante todo el día se celebrará el festival de Asnot, que contará con actividades durante toda la jornada.

El jueves 25, el día grande de las fiestas, comenzará a las 10.30 horas, con la tradicional procesión con la imagen del Santo hasta el Monte y la posterior gran sardiñada.

El viernes y el sábado se cerrarán las fiestas con la celebración del Open Air, que contará con las actuaciones de Pablo Balseiro & Los Cascarrillas, Open Air DJ SET y César Sanchez, el día 26, y de DJ SET, D'Crooners Band, Gainza y Héctor Llamazares, el 27.

Feira Medieval de Noia

Noia celebra desde este jueves 18 hasta el domingo 21 una nueva edición, la número 25, de su Feira Medieval, que busca devolver a la localidad al pasado. Durante estos días se sucederán las actividades para todos los públicos.

Este viernes habrá entre otras exhibiciones de cetrería, música para todos, juglares itinerantes, el concierto del grupo Grimorium y el espectáculo de fuego Fire Performance.

Ya el sábado la música y los espectáculos itinerantes volverán a ser protagonistas durante toda la jornada. Además, desde las 20.30 horas, el paseo marítimo será el escenario del Gran torneo medieval. Durante la jornada del sábado también tendrán lugar el concierto del grupo Skaldir, a las 21.30 horas en la Praza do Tapal, y el desfile de antorchas, desde la propia plaza hasta el ayuntamiento.

El domingo se cerrará la Feira Medieval de Noia con múltiples exhibiciones de cetrería a lo largo de la jornada y con el espectáculo del Gran Dragón, que desfilará por las calles de Noia.

Festas de Camariñas

Este viernes 19 concluyen las Festas do Carme de Camariñas con el 'Carmen Dance Fest' con las actuaciones musicales de Toni Seijas, Traffic House, Adrián Gold, Jaygo, Rafa Astray y 4,8k.

Estas no serán las únicas celebraciones que se celebran durante estos días en el municipio coruñés. Este sábado arranca una nueva edición de O Encaixe no Camiño, que se celebrará los días 20 y 21 de julio.

El sábado, a las 11.00, tendrá lugar la apertura de los puestos medievales. A lo largo de la jornada habrá demostraciones de oficios, pasacalles, juegos populares, zonas de talleres infantiles, venta de artesanía y alimentación, presencia de palilleiras y una zona de tabernas. A las 12.30 horas tendrá lugar el desembarco del rey Alfonso IX en el puerto y la recreación teatral de la llegada del monarca, y ya por la noche, a las 21.00 horas, comenzarán los conciertos de Troianos de Compostela y Belem Tajes e a Súa Banda.

O Encaixe no Camiño en una edición anterior / O Encaixe no Camiño

El domingo, a las 9.30 horas tendrá lugar la salida de la comitiva acompañando al rey Alfonso IX desde la Praza do Mercado hasta Cereixo. A las 18.00 horas se llevará a cabo el desembarco de la dama italiana que enseñó a palillar, seguida a las 18.30 horas de la recreación teatral y del desfile de moda do encaixe.

Carrilanas de Esteiro

El XXXV Gran Prix das Carrilanas de Esteiro, Muros, arrancó este viernes con los entrenamientos oficiales libres para la bajada de carrilanas del domingo. Por la noche tendrán lugar los conciertos de Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, Mondra, Tanxugueiras, Lontreira e Cool Nenas e a sesión de DJ Meu Cariño.

Este sábado, los vehículos llenarán la alameda, donde estarán expuestos para su verificación. En la propia alameda habrá durante toda la jornada un mercado de artesanía y propuestas dirigidas al público infantil con juegos populares y espectáculos. A partir de las 21.15 horas, en el marco del Festival das Carrilanas, cuya entrada es gratuita, tendrán lugar los conciertos de Sidecars, The Rapants, Capital Voskov, Galician Army e Quinkillada, con sesiones de la DJ Bea Fernandes.

Participantes en una anterior edición del Gran Prix de Carrilanas de Esteiro / A.D.C. Esteirana de Carrilanas

El domingo habrá un pasacalles de Mekanika Rolling Band, a las 12.00 horas, y concierto de Monolious DOP, a las 13.30 horas. Desde las 19.00 horas, las carrilanas, pilotadas por público de todas las edades, descenderán por el circuito do Maio en tres categorías: infantil, carrilanas lentas y carrilanas rápidas.