Tragedia en Loiba: muere un turista al caer desde un acantilado cuando hacía un selfi

🔴 #AXEGAInforma do rescate do corpo sen vida dunha persoa tras caer por un cantil á auga.



📍 Loiba, Ortigueira (A Coruña).



➡️ Un particular alertou ao #112Galicia as 14:10 horas, e o corpo foi recuperado polo helicóptero de rescate Pesca II, de @GardacostasGal. pic.twitter.com/4ooNMlpx8g