Temperaturas por encima de los 30 grados este lunes en Galicia: ¿Hará buen tiempo en el Apóstol?

Mañá luns Galicia estará baixo a influencia do anticiclón

☀️ 🌤️

🌡️ mín en lixeiro 📈 e máx 📈, notable no litoral occidental e no interior

Ventos do norte e do nordés, frouxos no interior e moderados no litoral atlántico

⚠️ Primeiro aviso por 🌡️ máx do verán en "Miño de Ourense" pic.twitter.com/9lMvLICkdN