Calor intenso este 25 de julio en Galicia: así evolucionará el tiempo los próximos días

Xornada de contrastes no territorio galego debido o nordés💨, con ceos nubrados e temperaturas frescas☁️📉 no norte de Galicia e despexado e calor☀️🥵 no centro e sur do territorio. Imaxes de #Bueu e de #Cariño. #Verángalego



Mañá día de #Galicia ceos ☀️con máis ⛅️ no norte. pic.twitter.com/FsEzWaXepA