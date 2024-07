Os premios Alba de Compostela conseguen unir a todos os membros da Corporación local

“A Alba de Compostela, a título particular, sérveme de balance, de análise e valoración. Nese exercicio, quero trasladarlles a miña felicidade por ver toda a Corporación neste teatro un ano despois, polo diálogo, polos debates, pola necesaria colaboración institucional cando o único obxectivo é o ben común”.

Desta maneira agradecía a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, a presenza no Teatro Principal de representantes das catro forzas políticas de Raxoi para homenaxear a Concha Losada, presidenta do padroado do Museo do Pobo Galego; Xaquín Mato, expresidente da Asociación Veciñal Raigame e propietario no Ensanche da papelaría Xaquín; Mabel Loza, directora do Cimus e catedrática de Farmacoloxía; e Miguel Fernández, presidente do Foro Galego de Inmigración. Xunto a eles pasaron polo escenario os voceiros de PP –Borja Verea–, PSOE –Gonzalo Muíños–, BNG –Míriam Louzao– e Compostela Aberta –María Rozas–, nunha imaxe moi lonxe da primeira edición da Alba, na que tan só estivo presente o Goberno local.

As persoas premiadas

“Nesta vontade de premiar a persoas que están a contribuír a facer mellor o noso concello quixemos recoñecer o bo facer de Concha Losada”, dicía Sanmartín sobre a presidenta do padroado do Museo do Pobo, “un centro que é referencia do que somos, un espazo que fala de nós, da nosa identidade e coida e mostra con orgullo o legado cultural que chegou até nós das xeracións que nos precederon”.

A homenaxeada, á que lle entregou o premio a concelleira Míriam Louzao lembrou figuras coma a de Isaac Díaz Pardo ou o recentemente falecido Xusto Beramendi, “compostelán por elección”, e ao xeito da Santa Compaña á que se referiu Castelao na súa Alba de Gloria, asegurou que con ela “veñen recoller este premio todos aqueles homes e mulleres que en outubro de 1977 fixeron posible que abrise as súas portas o Museo do Pobo Galego”.

Concha Losada, presidenta do padroado do Museo do Pobo Galego

“Merece, por méritos propios, formar parte da constelación da Alba de Compostela, Xaquín Mato, que dá o seu nome a un comercio emblemático do Ensanche”, afirmaba a rexedora no momento de recoñecer o propietario da papelaría Xaquín, do que destacou que “o nome de Xaquín fálanos do Ensanche máis comunitario, das mellores calidades do pequeno comercio”. Un comerciante que recibiu o galardón de más da edil titular desa área, María Rozas, e que pronunciou o discurso máis emocionado da tarde reivindicándose “afortunado de ser Cánduas, Cabana de Bergantiños, e picheleiro empedernido”. Mato destacou a “casualidade” de que no mesmo ano no que en xaneiro morría Daniel Castelao, nacía el, “o 26 de xullo, que agasallo tan bonito”, explicou en referencia ao recoñecemento.

Xaquín Mato

Á directora do Cimus –Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas–, Mabel Loza, Goretti Sanmartín louvoulle a traxectoria “espectacular en que destacan grandes avances para a saúde pública que veñen dunha pioneira nun mundo como o da investigación en que foi especialmente difícil superar a discriminación das mulleres”. Loza, asturiana de orixe, non quixo deixar de compartir o galardón cos seus compañeiros de investigación no Cimus e puxo en valor que o “apoio de tantos bos e xenerosos permitiume lograr moitos soños”. A ela foi o voceiro do Partido Popular en Raxoi, Borja Verea, quen lle fixo entrega do premio.

Mabel Loza

No recoñecemento ao presidente do Foro Galego da Inmigración, a rexedora destacou que “a Compostela que queremos, pola que traballamos, é igualitaria, xusta, sen exclusións, con dereitos para todas a persoas, o primeiro deles, o dunha vida digna”. Del destacou “sitúase sempre do lado de quen máis o necesita, para mellorar a súa vida, para impedir a explotación, para buscar a sociedade integradora que queremos".

Miguel Rodríguez, presidente do Foro Galego da Emigración

Miguel Fernández reivindicou no seu discurso que “debe aprobarse a iniciativa lexislativa de regularización xa”, e puxo o foco en “evitar que haxa persoas en situación de irregularidade administrativa” así como en evitar as mortes de emigrantes que tratan de chegar ás nosas costas. O presidente do Foro Galego de Emigración, que recibiu o galardón da man do voceiro socialista Gonzalo Muíños, non desaproveitou a ocasión para esixir “que remate o xenocidio en Gaza”.