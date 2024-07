Las fiestas gastronómicas que no te puedes perder este fin de semana en Galicia

Aun con la resaca del 25 de julio, las celebraciones y fiestas continúan por toda Galicia. Mientras Santiago se prepara para celebrar los últimos días de las Fiestas del Apóstol, son muchas las localidades que celebran durante estos días sus fiestas locales.

Si las fiestas son una constante durante el verano en la comunidad, aquellas de carácter gastronómico no podían ser menos. Con una gastronomía como la gallega, estas celebraciones cobran una relevancia más que importante.

Festividades como la Feira do Cocido de Lalín o la Festa do Queixo de Arzúa, que se celebraron en febrero y marzo, o como la Festa do Albariño de Cambados o la Festa do Pulpo de O Carballiño, que se celebrarán en el mes de agosto, son algunas de las infinitas opciones para disfrutar de la gastronomía gallega.

El calendario está repleto de celebraciones para degustar la riqueza gastronómica de la comunidad. Pero, sin ir más lejos, durante este fin de semana hay una serie de celebraciones que no te puedes perder.

Festa do Carneiro ó Espeto de Moraña

Moraña celebra este fin de semana los últimos días de la 55 edición de la Festa do Carneiro ó Espeto, una celebración gastronómica y social de Interés Turístico de Galicia.

Este viernes 26, desde las 17.00 horas habrá juegos populares y a las 21.00 horas se inaugurará la exposición mujeres rurales 'Capaces de Todo'. A las 21.30 horas, la Banda de Música Nova Lira de Moraña ofrecerá un concierto. Para cerrar el día, a las 23.00 horas iniciará la verbena con las formaciones Saudade y La Última Legión.

El sábado, la jornada comenzará a las 11.00 horas con la Festa da Bicicleta. Ya por la noche, las orquestas Panorama y Gran Parada y la disco móvil Euphoria protagonizarán la verbena.

El domingo 28, último día de los festejos, así como el día grande, se iniciará a las 11.00 horas con la charanga Os Encerellados. A las 14.00 horas será la asignación de lotes y, en torno a las 14.30 horas, el tradicional Xantar Popular del carneiro ó espeto. Ya por la tarde, desde las 20.00 horas, habrá actuación de Roi Casal y a las 22.30 el fin de fiestas con América de Vigo y La Duendeneta.

Fiesta del cochinillo en Cerceda

Cartel de la XXV Festa do Cochiño de Cerceda / Concello de Cerceda

Este sábado 27, se celebra en Cerceda la XXV Festa Gastronómica do Cochiño en el parque acuático de la localidad coruñesa. La jornada estará amenizada musicalmente durante todo el día por los Faiscas da Pontraga y San Martiño de Cerceda y la charanga Os Máquinas.

A las 14.00 dará comienzo la degustación del cochinillo, con pulpo, churrasco y otros productos típicos de la gastronomía gallega, a un precio de 14 euros la ración. Después de la comida, habrá hinchables gratis para los más pequeños entre las 15.30 y las 19.00 horas.

A las 20.00 arrancará la celebración nocturna con las actuaciones de las orquestas Los Satélites y París de Noia. Además, a las 23.00 horas habrá un espectáculo de fuegos artificiales que servirá para poner el broche de oro a la celebración.

Festa do percebe de Aguiño

Cartel XXV Festa do Percebe de Aguiño / Facebook

El puerto de Aguiño, en Ribeira, celebra este domingo 28 su fiesta del percebe. A partir de las 12.00 horas los asistentes podrán degustar, hasta agotar existencias, de unos deliciosos percebes con cachelos. La fiesta contará, además, con la música del grupo Leite con Galletas.

Festa da Xouba en Rianxo

El municipio de Rianxo cierra hoy una nueva edición, la número 39, de su fiesta de la xouba. A las 18.00 horas comenzará la visita guiada por el Rianxo Mariñeiro y a las 21.30 empezará el concierto de la Banda da Escola de Música de Rianxo y Brincadeira.

Suso Souto

Festa da Navalla en A Illa de Arousa

A Illa de Arousa celebra durante este fin de semana la XVII edición de su Festa da Navalla. Durante todo el fin de semana, en el paseo marítimo de Xufre habrá puestos especializados en la cocina de este marisco, que servirán navajas a la plancha, en paella, en tortilla y en empanada.